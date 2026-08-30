Пет медала за България на силния турнир по таекуондо Riga Open 2026

Българските състезатели направиха силно представяне на международния турнир по таекуондо Riga Open 2026 с ранг G1. Националите завоюваха общо пет отличия – два златни, един сребърен и два бронзови медала.

При жените в категория до 49 килограма България стигна до две места на почетната стълбичка. Александра Георгиева спечели титлата, а Теодора Маринова завърши с бронзов медал.

Георгиева беше категорична по пътя към златото. Българката преодоля Златослава Волосенко от Украйна и Виктория Байер от Полша с по 2:0 рунда, а на финала се изправи срещу Михаела Николета Клаудия Баян. Националката спечели първия рунд с убедителното 10:0, а във втория румънката се отказа и така титлата отиде при Георгиева.

Теодора Маринова също достигна до полуфиналите в категорията. На четвъртфинала тя се справи с Анастасия Волосенко от Украйна с 2:1 рунда, преди да отстъпи с 0:2 пред Баян, което ѝ донесе бронзовото отличие.

Второто злато за България дойде при мъжете в категория до 87 килограма чрез Анди Владимиров. Националът премина през турнира без загубен рунд. Той победи последователно Андреас Теохарос от Кипър и Йонас Петерсен от Дания, а във финала се наложи с 2:0 над германеца Винсент Хьорман.

Станислав Митков се окичи със среброто в категория до 63 килограма. Българинът достигна до решителния двубой след чисти победи с по 2:0 срещу Артьом Кузнецов от Украйна и Петрус Саркал от Гърция. В спора за златото Митков отстъпи с 0:2 рунда пред германеца Фейяз Гюмюш.

Петият медал за България беше спечелен от Омид Хосейни в категория до 80 килограма. Натурализираният иранец преодоля Райън Доли от Ирландия и Тим Олдинг от Швеция с по 2:0, но в оспорвания полуфинал загуби с 1:2 от Евангелос Хараламбус от Кипър и остана с бронза.

В категория до 57 килограма Станислава Костадинова отпадна още в първия кръг след поражение от украинката Даря Костеневич, а при 74-килограмовите Стефан Стаменов отстъпи с 1:2 пред Александър Хакобян Варданян от Испания.

Заради контузия участие в Riga Open 2026 не успя да вземе Християн Георгиев, чието отсъствие беше сериозна загуба за българския състав.