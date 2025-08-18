БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пини Гершон и Александър Везенков са специални гости на баскетболен камп в Ботевград

Спорт
Лагерът е в два периода, от 17 до 21 август и от 23 до 27 август.

Пини Гершон и Александър Везенков са специални гости на баскетболен камп в Ботевград
В "Арена Ботевград" официално започна Международният баскетболен лагер Balkan-ASG pro camp, който събира млади таланти на възраст от 8 до 18 години. В първия му ден гости бяха Пини Гершон, Филип Виденов и Алекдандър Везенков.

Интересът е изключително голям – участие взимат малки баскетболисти от цялата страна и чужбина. Кампът предоставя възможност за работа с доказани специалисти и съчетава професионални тренировки, индивидуален подход и вдъхновяващи срещи с именити баскетболисти.

Специалният гост Александър Везенков отговори на въпроси на малчуганите, които с любопитство го разпитваха кога е започнал да играе баскетбол и колко е тежко в Олимпиакос.

Лагерът е в два периода, от 17 до 21 август и от 23 до 27 август.


