Пламен Камбуров триумфира в дебютното издание на "Планинско Тодор Славов"

Пламен Камбуров със Skoda Fabia RS 2000 спечели първото издание на “Планинско Тодор Славов”.

Надпреварата, която се проведе край морската ни столица Варна, откъдето е родом Тодор Славов, който загина трагична по време на рали "Твърдица" през 2015-а година.

Камбуров, който кара за АСК “911 Премиум Рейсинг Тийм” изпревари само с 0,2 секунди в спора за първото място Румен Киров със Subaru Impreza.

Трети място завърши Искрен Веселинов с Honda Civic, който взе победата и в клас HC4.

Първото издание на “Планинско Тодор Славов” премина без инциденти и с множество публика по трасето.

Автор: Иван Ангелов

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