Пловдив беше домакин на форума "Южна България – рестарт и постижими цели"

Икономическото развитие на Южна България, местната инфраструктура и привличането на инвестиции бяха основните теми на специализирания форум "Южна България – рестарт и постижими цели".
Събитието, организирано от медийната платформа "24 часа", събра представители на бизнеса, на местните власти, икономисти и академични преподаватели. Вицепремиерът Томислав Дончев наблегна, че ключов критерий за растеж е образованието, както и преориентирането към индустрии с по-висока добавена стойност.
Той изнесе данни, че от началото на годината в икономиката ни са вложени 4 млрд. лева, по-голямата част от тях от Плана за възстановяване, а останалото по оперативни програми. Пловдив е сред добрите примери, но според икономисти занапред повечето европейски средства ще се насочват към Северна България.
Костадин Димитров – кмет на Пловдив: "В последните 2 години направихме една регулярна комуникация с Агенция "Пътна инфраструктура" за изграждане на Околовръстното шосе, участъкът от Скобелева майка до Асеновград вече има разрешение за строеж и се работи по него."
Петър Ганев – икономист: "Инвестиционните екипи на Пловдив и на Стара Загора могат да бъдат тези, които да формират бъдещето на региона. Ето един тренд - компании, които са в Пловдив започват да се местят или да създават втори офиси или втори фабрики в Стара Загора, за да се възползват от плана за справедлив преход."