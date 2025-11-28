Пловдив беше домакин на форума "Южна България – рестарт и постижими цели"

Икономическото развитие на Южна България, местната инфраструктура и привличането на инвестиции бяха основните теми на специализирания форум "Южна България – рестарт и постижими цели".

Събитието, организирано от медийната платформа "24 часа", събра представители на бизнеса, на местните власти, икономисти и академични преподаватели. Вицепремиерът Томислав Дончев наблегна, че ключов критерий за растеж е образованието, както и преориентирането към индустрии с по-висока добавена стойност.

Той изнесе данни, че от началото на годината в икономиката ни са вложени 4 млрд. лева, по-голямата част от тях от Плана за възстановяване, а останалото по оперативни програми. Пловдив е сред добрите примери, но според икономисти занапред повечето европейски средства ще се насочват към Северна България.