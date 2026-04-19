По-малко желаещи да гласуват в Северозапада

23 жалби са подадени в РИК-Видин през изборния ден. Получени са и 7 сигнала за изборни нарушения в областната дирекция на МВР.

Повечето от сигналите са еднотипни - че броят на отпечатаните бюлетини е бил по-малък от броя на избирателите в списъците.

В МВР сигналите са изборни нарушения частично са свързани с купуване на гласове. По тези сигнали все още се работи.

От полицията заявиха, че няма задържани и до този момент няма образувани досъдебни производства.

Изненадващо на тези избори е слабата активност в квартал "Нов път" в сравнение с предходни избори. Част от секциите са разположени в различни части на град Видин, в училище "Христо Ботев", където в ранния следобед коридорите и класните стаи се оказаха празни

Станислав Василев: "Всяка година гласувам в тази секция, досега съм гласувал на машина, обаче явно пак ще има манипулации с изборите, защото няма машини. Били сме станали малка секция." БНТ: "Защо няма интерес към изборите, няма хора, които да гласуват отново? Нямат желание хората, толкова излъгане, толкова нещо. "Толкова има, толкова, иначе са повече от половината по чужбина хората." "Имаме хора, където работят, имаме строители, тия момчета са строители, аз съм пак също работим. Жена ми е домакиня, имаме деца и внуци. Сега, като приключим, след един час ще отидем, ще гласуваме."

В изборния ден нямаше сериозни дефекти на машините. Избирателната активност към 16 часа е около 35%.

