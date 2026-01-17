БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният...
Чете се за: 15:32 мин.
1 година от завръщането на "непредсказуемия...
Чете се за: 07:12 мин.
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
"Черно-белите" спечелиха втория дуел на дебютантите в родния баскетболен елит.

Под пара: Локомотив Пловдив сломи и Ботев 2012 в НБЛ
Локомотив Пловдив продължава да е под пара и изкова трети пореден успех в НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов се наложиха над Ботев 2012 със 105:87 в мач от 17-ия кръг. Срещата на дебютантите в елита премина под знака на размяната на сериите, но в заключителната четвърт „черно-белите“ се развихриха, спирайки серията от два последователни успеха за момчетата на Йован Попович.

„Смърфовете“ затвърдиха четвъртото си място във временното класиране с десет победи и пет загуби, докато отборът от Пловдив имат седем успеха и осем поражения, което ги поставя на шестата позиция. На 25 януари (неделя) Локомотив ще пътува до Самоков за визита на Рилски спортист, а ден по-рано Ботев ще бъде домакин на Спартак Плевен в Ботевград.


Дебютните минути се превърнаха в размяна на точни стрелби. Шоу Андерсън, Калил Милър и Дъвъръл Рамзи обединиха усилия за домакините, а от другата страна на предизвикателството отговори основно Станислав Хинков. Дейвид Хоутън се отличи в нападение и помогна на последния, за да могат гостите да нарушат статуквото и да се изстрелят с 8 точки в края на първата част.

Иво Корестилов пое щафетата на старта на втория период и отборът от Враца запази лидерската си позиция. Последваха точни стрелби на Грант Сингълтън, Андерсън и Милър, които неутрализираха опит за ново изригване на Хоутън и помогнаха на „черно-белите“ да се приберат в съблекалнята при 50:45.

Врачани не останаха длъжни и тези думи бяха затвърдени в началото на второто полувреме, когато демонстрираха на какво са способни зад дъгата по пътя към нов обрат чрез Георги Герганов, Хинков и Корестилов. Андерсън, Милър и Грант също включиха на друг режим зад арката, давайки нов импулс на „смърфовете“, които си върнаха водачеството за аванс от 6 точки след 30 минути игра.

Тимът от Пловдив нанесе своя удар на старта на финалната десетка и погледна смело към двуцифрената преднина, изкована от Томислав Минков, Рамзи, Сингълтън и Милър. До края гардът на гостите падна и това улесни задачата на техните съперници.

Шоу Андерсън (5 точни стрелби зад арката) и Калил Милър (15 борби) нанизаха по 21 точки за Локомотив. Грант Сингълтън приключи с 18 и 6 асистенции, Дъвъръл Рамзи (7 завършващи паса) и Томислав Минков (7 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 11.

Дейвид Хоутън отвърна за Ботев 19 точки и 13 борби. Станислав Хинков отбеляза 17 точки, включително и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Георги Герганов има 12 и 12 асистении.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив

