Полицай пострада при осуетяване на полицейска проверка

Днес в 11.18 ч. е подаден сигнал в Девето РУ за възникнал скандал, които прераснал във физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в столичния квартал "Люлин".

Към посочения адрес веднага се насочили екипи на районното управление, а междувременно служител на сектор "Метрополитен", който патрулирал в района пристигнал на място.

Установен е 55-годишен криминално проявен мъж, който бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети полицейската проверка.

Униформеният служител предприел действия по задържането му, но той оказал яростна съпротива, при която полицаят е получил наранявания в областта на рамото и ръката.

Междувременно на място пристигнали и служителите на Девето РУ, които оказали съдействие и качили задържания в полицейския автомобил. Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по превозното средство.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.