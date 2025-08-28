БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Полицай пострада при осуетяване на полицейска проверка

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Задържан е 55-годишен криминално проявен мъж

полицията пловдив разследва сигнал частна линейка сменени номера
Днес в 11.18 ч. е подаден сигнал в Девето РУ за възникнал скандал, които прераснал във физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в столичния квартал "Люлин".

Към посочения адрес веднага се насочили екипи на районното управление, а междувременно служител на сектор "Метрополитен", който патрулирал в района пристигнал на място.

Установен е 55-годишен криминално проявен мъж, който бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети полицейската проверка.

Униформеният служител предприел действия по задържането му, но той оказал яростна съпротива, при която полицаят е получил наранявания в областта на рамото и ръката.

Междувременно на място пристигнали и служителите на Девето РУ, които оказали съдействие и качили задържания в полицейския автомобил. Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по превозното средство.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.

#нападение над полицай #пострадал полицай #агресивно поведение

