Полша и Турция продължават към полуфиналите на Евроволей

Волейболистките от националния отбор на Полша се класира за финалната четворка на Европейското първенство за жени. Воденият от Стефано Лаварини се справи с Нидерландия и се наложи с 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23) в среща от 1/4-финалите на турнира, игран пред около 2500 зрители в зала "Синан Ердем" в Истанбул.

На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийският и световен шампион Италия, който надделя над Швеция също с 3:1 гейма. Срещата е в събота (5 септември) от 16:00 часа българско време.

Най-полезни за Полша станаха Магдалена Стисяк (2 блока и 28% ефективност в атака - +12) и Юлита Пиасецка (34% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +8) с по 14 точки. За Нидерландия Елес Дамбринк реализира 18 точки (2 блока и 36% ефективност в атака - +13).

Домакините и настоящи шампионки от Турция също се класираха за полуфиналите. Момичетата на Даниеле Сантарели се наложиха над Германия с 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22) в последния мач от 1/4-финалите на първенството, игран тази вечер пред над 12 000 зрители в зала "Синан Ердем".

Над всички за Турция бе звездата Мелиса Варгас с 26 точки (5 аса, 4 блока и 41% ефективност в атака - +21), а Еда Ердем завърши с 12 точки за победата.

За германките Лина Алсмайер бе с 13 точки (34% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +3).