БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полша и Турция продължават към полуфиналите на Евроволей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Полякините се справиха с Нидерландия, а туркините отказаха Германия.

полша турция продължават полуфиналите евроволей
Слушай новината

Волейболистките от националния отбор на Полша се класира за финалната четворка на Европейското първенство за жени. Воденият от Стефано Лаварини се справи с Нидерландия и се наложи с 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23) в среща от 1/4-финалите на турнира, игран пред около 2500 зрители в зала "Синан Ердем" в Истанбул.

На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийският и световен шампион Италия, който надделя над Швеция също с 3:1 гейма. Срещата е в събота (5 септември) от 16:00 часа българско време.

Най-полезни за Полша станаха Магдалена Стисяк (2 блока и 28% ефективност в атака - +12) и Юлита Пиасецка (34% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +8) с по 14 точки. За Нидерландия Елес Дамбринк реализира 18 точки (2 блока и 36% ефективност в атака - +13).

Домакините и настоящи шампионки от Турция също се класираха за полуфиналите. Момичетата на Даниеле Сантарели се наложиха над Германия с 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22) в последния мач от 1/4-финалите на първенството, игран тази вечер пред над 12 000 зрители в зала "Синан Ердем".

Над всички за Турция бе звездата Мелиса Варгас с 26 точки (5 аса, 4 блока и 41% ефективност в атака - +21), а Еда Ердем завърши с 12 точки за победата.

За германките Лина Алсмайер бе с 13 точки (34% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +3).

#Европейско първенство по волейбол 2026 жени #Национален отбор на Полша по волейбол за жени #Национален отбор на Турция по волейбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет
2
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
3
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
4
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
5
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
Не са открити данни за нарушения по случая с кучето Нептун, заявиха от Гражданската въздухоплавателна администрация
6
Не са открити данни за нарушения по случая с кучето Нептун, заявиха...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Волейбол

Волейболните национали до 16 г. продължават с победите на Балканиадата в Гърция
Волейболните национали до 16 г. продължават с победите на Балканиадата в Гърция
Теодор Салпаров се завърна в родния си град Теодор Салпаров се завърна в родния си град
Чете се за: 01:57 мин.
Полша детронира Нидерландия и си уреди сблъсък с Италия на полуфиналите Полша детронира Нидерландия и си уреди сблъсък с Италия на полуфиналите
Чете се за: 03:00 мин.
Мини европейско първенство ще даде старт на волейболния празник в София Мини европейско първенство ще даде старт на волейболния празник в София
Чете се за: 03:02 мин.
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026 Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
6580
Чете се за: 02:05 мин.
Теодор Салпаров: Радвам се, че световни звезди ще дойдат на бенефиса ми Теодор Салпаров: Радвам се, че световни звезди ще дойдат на бенефиса ми
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие
Премиерът Радев: България подкрепя Германия във връзка с...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Спор в парламента: Опозицията критикува кабинета за службите, дефицита и позицията към Русия Спор в парламента: Опозицията критикува кабинета за службите, дефицита и позицията към Русия
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
От днес започва изплащането на пенсиите за септември От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристигна в България
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Близо 80% от децата са активни онлайн преди да навършат 10 години
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Лидерът на опозиционната руска „Яблоко“ Николай...
Чете се за: 07:55 мин.
По света
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати, но на...
Чете се за: 11:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ