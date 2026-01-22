Пореден протест с искане за оставката на Борислав Сарафов

Протест за искане за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов се провежда пред сградата на Висшия съдебен съвет. Организатори са инициативата "Правосъдие за всеки".

Пред сградата на Висшия съдебен съвет са се събрали демонстранти от "Правосъдие за всеки", както и студенти. Те настояват за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Също така настояват именно такава точка да бъде извънредно включена в дневния ред днес по време на пленума на Висшия съдебен съвет. Тези протестни действия са продължение от вчерашното шествие, което се проведе под същия наслов.

- Искането е едно. Прокурорската колегия на ВСС да премахне Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и да назначи друг, тъй като това е по закон. - Висшият съдебен съвет да уточни правото си да премахне абсолютно нелегитимния Борислав Сарафов, чиито връзки със съмнителни следователи, в момента в безизвестност, са повече от ясни. Най-малкото той няма правото да упражнява функциите на главен прокурор.

Вчера протестни действия имаше и във Варна, и в Пловдив, а тук недоволните твърдят, че ако не бъдат изпълнени техните искания, ще продължат с протестите.

