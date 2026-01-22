БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пореден протест с искане за оставката на Борислав Сарафов

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Организатори са инициативата "Правосъдие за всеки"

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протест за искане за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов се провежда пред сградата на Висшия съдебен съвет. Организатори са инициативата "Правосъдие за всеки".

Пред сградата на Висшия съдебен съвет са се събрали демонстранти от "Правосъдие за всеки", както и студенти. Те настояват за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Също така настояват именно такава точка да бъде извънредно включена в дневния ред днес по време на пленума на Висшия съдебен съвет. Тези протестни действия са продължение от вчерашното шествие, което се проведе под същия наслов.

- Искането е едно. Прокурорската колегия на ВСС да премахне Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и да назначи друг, тъй като това е по закон.

- Висшият съдебен съвет да уточни правото си да премахне абсолютно нелегитимния Борислав Сарафов, чиито връзки със съмнителни следователи, в момента в безизвестност, са повече от ясни. Най-малкото той няма правото да упражнява функциите на главен прокурор.

Вчера протестни действия имаше и във Варна, и в Пловдив, а тук недоволните твърдят, че ако не бъдат изпълнени техните искания, ще продължат с протестите.

Вижте прякото включване на Борислава Алексова

#протест пред ВСС #Инициатива "Правосъдие за всеки" # Борислав Сарафов #"Правосъдие за всеки"

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
2
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
3
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
4
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа
5
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
6
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Сигурност и правосъдие

Български военнослужещи няма да участват в учение в Гренландия
Български военнослужещи няма да участват в учение в Гренландия
Борислав Сарафов награди трима служители на МВР за разкриването на въоръжения грабеж край Ихтиман Борислав Сарафов награди трима служители на МВР за разкриването на въоръжения грабеж край Ихтиман
Чете се за: 01:47 мин.
Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман
Чете се за: 02:45 мин.
Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво
Чете се за: 01:45 мин.
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:57 мин.
Александър Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да останат в домовете си Александър Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да останат в домовете си
6942
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
НА ЖИВО: Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала НА ЖИВО: Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Новите машини за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства? Новите машини за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време
Чете се за: 00:35 мин.
По света
След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно...
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
Войната в Украйна: Разговори Тръмп - Зеленски и Путин - Уиткоф
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съветът за мир за Газа - колко държави ще приемат поканата на Тръмп?
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават на онлайн обучение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ