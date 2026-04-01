Португалия победи САЩ в контролна среща пред близо 73 000 души в Атланта

Португалия победи САЩ с 2:0 в приятелски мач, нанасяйки на американците осмата им поредна загуба от европейски съперник.

Пред американска публика от 72 297 души на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта, Португалия поведе с гол на Тринкао след пас с пета на Бруно Фернандеш в 37-а минута.

Жоао Феликс удвои в 59-а минута с 12-ия си гол за националния отбор след корнер, изпълнен от Бруно Фернандеш.

Португалците играха без своята мегазвезда Кристиано Роналдо, който се възстановява от контузия.

Звездата на американците Кристиан Пулишич беше преместен от крилото на върха на атаката, но не успя да реализира две добри ситуации за гол. Пулишич, който изигра само първото полувреме, не е отбелязал гол в осем мача на националния отбор от ноември 2024 г. и в 12 мача с Милан от 28 декември насам.

Подготвяйки се за съвместно домакинство на световното първенство, САЩ няма победа срещу европейски съперник в 10 мача от 2021 г. насам.

Треньорът на САЩ Маурисио Почетино ще обяви състава за шампионата на 26 май, а американците играят последните си подгряващи мачове срещу Сенегал пет дни по-късно и Германия на 6 юни. Американците откриват Мондиала на 12 юни срещу Австралия, играят Парагвай седмица по-късно и затварят първия кръг срещу Турция на 25 юни.