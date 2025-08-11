Последният продавач на вестници в Париж: Каква е историята на Али Акбар

Френският президент Еманюел Макрон връчва орден за заслуги на последния уличен продавач на вестници
Френският президент Еманюел Макрон ще връчи орден за заслуги на последния уличен продавач на вестници.
Над 50 години Али Акбар може да бъде видян в парижкия Латински квартал и на левия бряг на Сена.
Роденият в Пакистан Али пристига във френската столица, когато е на 20 години.
Продавачите на вестници като него били около 40 по това време, днес е останал само той.
В ранните години пласирал по 80 вестника за час, а сега е щастлив, ако успее да продаде 30 копия на "Монд".
Атмосферата е различна, казва продавачът на вестници, но въпреки това усмивката не слиза от лицето му.