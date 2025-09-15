БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повдигнаха обвинение на мъжа, заплашил с пистолет екипи на Спешна помощ в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Той е обвинен и за това, че се е заканил с убийство на общо четирима мъже

Слушай новината

Районната прокуратура в Бургас е повдигнала обвинение на 51-годишния мъж, който в петък нападна два екипа на Спешна помощ. Днес съдът е оставил за постоянно в ареста агресивния мъж.

Той е обвинен за това, че при управление на лек автомобил е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Според държавното обвинение деянието се отличава с изключителна дързост.

Установено е, че 51-годишният мъж е нанесъл удари с тръбен ключ по специализирания автомобил на Спешна помощ. Ударил ръката на шофьора, след което предприел маневра с управлявано от него превозно средство, блъскайки и деформирайки предна лява врата на друг специализиран автомобил.

След това предприел нова маневра назад и счупил предна лява врата на специализирания автомобил, по който малко по-рано нанасял удари с тръбен ключ.

Мъжът е обвинен и за това, че се е заканил с убийство на общо четирима мъже, отправяйки словесни закани и насочвайки към тях полуавтоматичен газ-сигнален пистолет.

#екипи на "Спешна помощ" #Бургас #мъж #заплахи

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
2
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
4
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
5
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
3
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Криминално

Мъж в Бургас заплаши екипи на Спешна помощ с пистолет
Мъж в Бургас заплаши екипи на Спешна помощ с пистолет
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
5290
Чете се за: 01:07 мин.
МВР с масирани акции срещу наркоразпространението и престъпността в интернет МВР с масирани акции срещу наркоразпространението и престъпността в интернет
Чете се за: 01:40 мин.
Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници
Чете се за: 02:00 мин.
Младежи пребиха шофьор на камион във Видинско - откраднаха телевизор, телефон и дебитна карта Младежи пребиха шофьор на камион във Видинско - откраднаха телевизор, телефон и дебитна карта
8213
Чете се за: 01:17 мин.
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът ѝ, заподозрян в убийството 25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът ѝ, заподозрян в убийството
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ) На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Галерия
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ