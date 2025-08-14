БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Повдигнаха обвинение на шофьора-беглец, причинил катастрофа с жертва на пътя Бургас – Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Той е задържан за срок до 72 часа

Повдигнаха обвинение на шофьора-беглец, причинил катастрофа с жертва на пътя Бургас – Слънчев бряг
Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на 59-годишния шофьор, който с автомобила си блъсна възрастно семейство с мотопед и избяга. След катастрофата 77-годишна жена почина, а съпругът й е с множество наранявания в болницата. Виновникът беше заловен, докато опитвал да заличи следите от удара по колата си.

Той е задържан за срок до 72 часа. Обвинението му е, че по непредпазливост е причинил смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейният съпруг.

Според държавното обвинение, шофьорът е нарушил правилата за движение по пътищата. С постановление на наблюдаващия прокурор е отнета и шофьорската му книжка.

Предстои Окръжна прокуратура -Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

