Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Повериха мача между България и Грузия на швед

Спорт
Бивш учител ще свири следващия мач на националите в световните квалификации.

повериха мача българия грузия швед
Глен Нюберг ще свири следващия мач на българския национален отбор по футбол в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Селекцията на Илиан Илиев ще гостува на Грузия в среща от втория кръг в група Е, която бе поверена на шведа. Двубоят в Тбилиси ще бъде изигран на 7 септември (неделя) и ще стартира от 16:00 часа в ефира на БНТ1 и БНТ 3.

Помощници на Нюберг ще бъдат Махбод Беиги и Даниел Юнг, а четвърти съдия е Адам Ладебек, като всички от асистентите на терена също са шведи. И тъй като в първенството на Швеция системата за видеопомощ (ВАР) не се използва, УЕФА изпрати рефери от Нидерландия за тази функция. Главен ВАР-арбитър ще бъде Пол ван Букел, а асистент-ВАР-съдия е Ервин Бланк.

Ласло Вагнер от Унгария ще бъде съдийски наблюдател на стадион Борис Пайчадзе в Тбилиси, а дежурен делегат на УЕФА – Мирослав Ришка от Полша.

Самият Нюберг ръководи мачове от 2008-а година, а от 2016-а е съдия на ФИФА. Три пъти е избиран за номер 1 в страната си, за последно през 2023-а година. Член на категория Елит на УЕФА, а връх в кариерата му е финалът в Лигата на конференциите между Олимпиакос (Гърция) и Фиорентина (Италия), мачовете на Евро 2024, както и срещи от олимпийския футболен турнир в Париж миналото лято.

В момента в малкото градче Борленге, намиращо се почти по средата на пътя от Стокхолм за Осло. Той е един от седемте съдии в Швеция, които са пълни професионалисти, получават заплати за това от футболната асоциация на страната и не се занимават с друго. Преди да стане професионалист, Нюберг е работил в склад на компанията ICA, след това е слагал изолации, както и е бил учител по заместване.

Съдийството за него е семейно призвание, тъй като баща му също е бил рефер и то на най-високо ниво – в ранглистата на ФИФА, а брат му е асистент-съдия в шведската елитна дивизия Алсвенскан.

Припомняме, че българите започнаха със загуба прсявките, отстъпвайки пред Испания с 0:3, докато грузинците загубиха от Турция с 2:3.

Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Студийна програма започва в 15:30.
