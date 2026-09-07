Повериха мача за Суперкупата на България на Геро Писков

Геро Писков ще бъде главен съдия на мач за Суперкупата на България. В спора за трофея ще се срещнат Левски и ЦСКА, като срещата ще бъде изиграна на 9 септември (сряда) и ще стартира от 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Българският футболен съюз обяви и кои са помощниците на Писков. Асистенти ще са Дениз Соколов, Иво Колев и Любослав Любомиров. За ВАР ще отговаря Никола Попов, а негов помощник ще е Станимир Тренчев, докато функциите на съдийски наблюдател ще изпълнява Ичко Лозев.

Символични домакини на срещата са „сините“, като привържениците на отбора ще бъдат настанени в Сектор А и Сектор Б. Феновете на „червените“ ще заемат Сектор В и Сектор Г.

Буферни зони на стадиона ще бъдат "Лъвчетата" на сектор Б (блокове 25, 26 и 27) и "Лъвчетата" на сектор Г (блокове 43, 44 и 45).