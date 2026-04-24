Правосъдното министерство предлага промени в Закона за съдебната власт, свързани с избора на ВСС и инспектората

Правосъдното министерство предлага промени в Закона за съдебната власт, свързани с избора на членове на ВСС и инспектората към съвета, съобщиха от ведомството. Документът ще бъде оставя на новия екип на министерството.

Разработените в минали години законопроекти също са на разположение в министерството, като техни силни и слаби страни, според настоящия екип, ще бъдат посочени при предаване на работата на новия екип на министерството.

Поради обществената необходимост служебният министър Андрей Янкулов предлага най-спешните изменения, свързани с конституирането на кадровите и дисциплинарни органи на съдебната власт, да бъдат отделени в проект на закон, който ще бъде предаден на редовното правителство в готов вид.

Предвижда се да се създаде комисия от професионалисти, формално независими от политическите сили, които да дадат оценка на кандидатите за членове на ВСС и съдебни инспектори. Предлага се членовете на комисията да се излъчат от институции и организации, които не са под пряк контрол на парламента – общите събрания на върховните съдилища, президента, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет.

От правосъдното министерство за записали в предложенията си още създаване на още една, временна комисия, която да провери имуществените декларации на кандидатите за членове на ВСС или за инспектори с членове от Института на дипломираните експерт-счетоводители, Камарата на независимите оценители и Българската народна банка.

За да се даде възможност за извършване на такава проверка с необходимия обхват и качество, се предвижда парламентарните процедури да се удължат с един месец.

По отношение на квотата на съдебната власт е предвидено също декларациите на кандидатите да се проверяват от Инспектората към Висшия съдебен съвет. В случаите, когато правото на Европейския съюз налага ограничения на функциите на инспекторите, тъй като поради изтичане на мандата им не може да се гарантира тяхната независимост, се предлага по изключение проверките да се извършват от комисията към Народното събрание.

Предлага се министърът на правосъдието да получи правото да оспорва пред съда всички актове на ВСС. В момента законът предвижда право на обжалване само на лицата, които са негативно засегнати от решенията на кадровия орган, а когато в дадена конкурсна процедура има само един кандидат, на практика няма кой да поиска съдебен контрол. Поради конституционната функция на министъра на правосъдието да осъществява връзка между изпълнителната и съдебната власт, се предвижда и да му се даде възможност да иска контрол над решенията ѝ.