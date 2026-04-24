Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Правосъдното министерство предлага промени в Закона за съдебната власт, свързани с избора на ВСС и инспектората

Документът ще бъде предаден на новия екип на ведомството

прокурорската колегия всс осъди нападението магистрат
Правосъдното министерство предлага промени в Закона за съдебната власт, свързани с избора на членове на ВСС и инспектората към съвета, съобщиха от ведомството. Документът ще бъде оставя на новия екип на министерството.

Разработените в минали години законопроекти също са на разположение в министерството, като техни силни и слаби страни, според настоящия екип, ще бъдат посочени при предаване на работата на новия екип на министерството.

Поради обществената необходимост служебният министър Андрей Янкулов предлага най-спешните изменения, свързани с конституирането на кадровите и дисциплинарни органи на съдебната власт, да бъдат отделени в проект на закон, който ще бъде предаден на редовното правителство в готов вид.

Предвижда се да се създаде комисия от професионалисти, формално независими от политическите сили, които да дадат оценка на кандидатите за членове на ВСС и съдебни инспектори. Предлага се членовете на комисията да се излъчат от институции и организации, които не са под пряк контрол на парламента – общите събрания на върховните съдилища, президента, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет.

От правосъдното министерство за записали в предложенията си още създаване на още една, временна комисия, която да провери имуществените декларации на кандидатите за членове на ВСС или за инспектори с членове от Института на дипломираните експерт-счетоводители, Камарата на независимите оценители и Българската народна банка.

За да се даде възможност за извършване на такава проверка с необходимия обхват и качество, се предвижда парламентарните процедури да се удължат с един месец.

По отношение на квотата на съдебната власт е предвидено също декларациите на кандидатите да се проверяват от Инспектората към Висшия съдебен съвет. В случаите, когато правото на Европейския съюз налага ограничения на функциите на инспекторите, тъй като поради изтичане на мандата им не може да се гарантира тяхната независимост, се предлага по изключение проверките да се извършват от комисията към Народното събрание.

Предлага се министърът на правосъдието да получи правото да оспорва пред съда всички актове на ВСС. В момента законът предвижда право на обжалване само на лицата, които са негативно засегнати от решенията на кадровия орган, а когато в дадена конкурсна процедура има само един кандидат, на практика няма кой да поиска съдебен контрол. Поради конституционната функция на министъра на правосъдието да осъществява връзка между изпълнителната и съдебната власт, се предвижда и да му се даде възможност да иска контрол над решенията ѝ.

#Андрей Янкулов #предложения #избор на членове на ВСС #министерство на правосъдието #закон за съдебната власт #промени

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
2
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
4
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
5
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
6
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Сигурност и правосъдие

Георги Кандев: Няма да се прибера!
Георги Кандев: Няма да се прибера!
От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край Малко Търново От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 02:07 мин.
Хванатият на "Капитан Андреево" контрабанден ботулинов токсин е трябвало да бъде продаден във Великобритания Хванатият на "Капитан Андреево" контрабанден ботулинов токсин е трябвало да бъде продаден във Великобритания
Чете се за: 01:42 мин.
Гледат мярката за неотклонение на шофьора на автобуса, който се преобърна край Малко Търново Гледат мярката за неотклонение на шофьора на автобуса, който се преобърна край Малко Търново
Чете се за: 01:10 мин.
Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми
Чете се за: 03:00 мин.
Повдигнаха обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново Повдигнаха обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат бонус от 15 евро
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Георги Кандев: Няма да се прибера! Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!" Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ