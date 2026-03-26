начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Преди вота: Скандални назначения в Секционните избирателни комисии

от Екип на "По света и у нас"
Преди вота: Скандални назначения в Секционните избирателни комисии
Освен изборната търговия, отново сме свидетели и на скандални назначения в секционните избирателни комисии. Членове на комисиите, в които ви показахме как се дописват бюлетини и как се гласува вместо избирателите на миналия вот, отново ще са част от изборния процес. А малко повече от 3 седмици преди 19 април от ЦИК показаха как ще изглеждат хартиената и електронната бюлетина.

Как член на секционна избирателна комисия в Белица попълва празни бюлетини за две партии – това ви показахме първо в „По света и у нас“ след последния парламентарен вот през октомври 2024 година. Главното действащо лице от видеонаблюдението тогава няма да вземе участие в изборите сега, но пък други двама членове на комисията, пред които стават нарушенията, отново ще броят гласовете на избирателите.

Мартин Бусаров, РИК-Благоевград: "Чисто законово, след като не попадат в някакви хипотези, които ги ограничават, именно да бъдат роднини помежду си в една секция, да бъдат по права линия роднини с кандидати и да бъдат под запрещение, означава, че за тях няма някакъв проблем да бъдат в състава на секционна избирателна комисия.

БНТ: Тук по-скоро морален ли е казусът, господин Бусаров?

- Когато ти не попадаш в тези хипотези, имаш пълното конституционно право да участваш в произвеждането на изборите, които предстоят на 19 април."

Те отново са предложени от политическите партии след консултации при кметовете. Назначенията се извършват от Районната избирателна комисия до 24 март. Така за пореден вот изборната администрация попада в параграф 22.

Мартин Бусаров, РИК-Благоевград: "Друг е въпросът доколко действията на тези членове на секционни комисии са допринесли за изкривяване на изборния резултат в тези секции и доколко трябва тези членове да бъдат предлагани от политическите партии."

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Не водим такъв регистър, тъй като няма забрана да бъдат назначени за членове на секционни избирателни комисии лица, които включително са били санкционирани за нарушаване на изборните правила. Надяваме се, призовахме партиите и коалициите да не ги предлагат."

„Тия бюлетини невалидни ли ще останат, или ще ги оправим нещо?“

Проверяваме дали същите герои от тази секция в монтанското село Габровница отново ще вземат участие в изборния процес – три години след като „жената с пръстените“ надписваше бюлетини. Тя получи условна присъда и сега няма да е част от изборите, но тогавашният заместник-председател на комисията отново е назначен.

Предстои да започнат и обученията на секциите, а дали ще си позволят същите нарушения – предстои да видим.

Днес от ЦИК представиха и бюлетината за гласуване – на хартия и на машина. Няма промяна в начина на гласуване.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: „Тя е същата бюлетина, с която се гласува от много години. Както в 11 национални избора досега – това са машините за гласуване, ще се гласува по същия начин. Сгъва се бюлетината и се дава на секционната избирателна комисия за поставянето на един печат, за разлика от хартиените бюлетини.“

Важно напомняне за избирателите – за да се зачете преференцията им, тук в кръгчетата те първо трябва да отбележат партията или коалицията, за която искат да гласуват, и чак след това – преференция.

Голямата разлика с бюлетината за изборите в чужбина е, че там преференции няма. Избирателите, които са зад граница, могат да гласуват само за партия или коалиция в квадратчетата.

В над 9300 секции ще се гласува и с машина. Електронната бюлетина ще се зарежда на две страници. На последния вот близо 83 000 души избраха да не подкрепят никого – колко души ще изберат това квадратче отново, предстои да разберем.

По темата работиха: Антония Сукалинска, Светлин Балкански и Виолета Русенова.

#СИК #скандални назначения #бюлетини

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Вижте бюлетините за вота на 19 април
До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват основни храни и...
Преди вота: Скандални назначения в Секционните избирателни комисии Преди вота: Скандални назначения в Секционните избирателни комисии
