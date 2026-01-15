БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 01:35 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Предимно слънчево време днес, но отново идва студ

Чете се за: 01:57 мин.
У нас
временно затопляне края работната седмица
Снимка: илюстративна
Днес ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Сутринта, главно около Дунав, видимостта временно ще е намалена. Минималните температури ще са между минус 2° и 3°, по-ниски в местата със снежна покривка, в София - около минус 1°.Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по-ниски ще останат в североизточните райони, в София - около 9°.

Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°.

В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой - с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

През следващите дни с ориентиране и усилване на вятъра от североизток ще прониква студен въздух. В петък облачността над цялата страна ще се увеличи и на места, главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в Източна отначало от дъжд, който със застудяването ще премине в сняг. В източните райони ще има и условия за поледици. През почивните дни и в началото на новата седмица ще се задържи със значителна облачност, но само на отделни места ще има слаби валежи от сняг.

Три жени загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
Обраха възрастни хора посред бял ден в село Лозно, откраднаха близо 25 000 евро
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
Мистерия в небето над Северозападна България
