Предимно слънчево време днес, но отново идва студ

Днес ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Сутринта, главно около Дунав, видимостта временно ще е намалена. Минималните температури ще са между минус 2° и 3°, по-ниски в местата със снежна покривка, в София - около минус 1°.Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по-ниски ще останат в североизточните райони, в София - около 9°.

Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°.

В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой - с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

През следващите дни с ориентиране и усилване на вятъра от североизток ще прониква студен въздух. В петък облачността над цялата страна ще се увеличи и на места, главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в Източна отначало от дъжд, който със застудяването ще премине в сняг. В източните райони ще има и условия за поледици. През почивните дни и в началото на новата седмица ще се задържи със значителна облачност, но само на отделни места ще има слаби валежи от сняг.