Предстоят разпити на свидетели по случая със срутеното в София хале

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Прокуратура ръководи разследване за смърт при професионална непредпазливост относно инцидента

проверяват имало падналото софия хале разрешително строеж
Софийската градска прокуратура ръководстводи разследването за смъртта на 24-годишен мъж, настъпила при трудова злополука при извършване на строително-монтажни дейности в гр. София, ул. "Суходолска", съобщиха от държавното обвинение. Други двама пострадаха при инцидента.

Разследването е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествието, проведен от следовател при отдел "Следствен" на СГП. Предстои да се проведат разпити на свидетели по конкретни въпроси, събере се необходимата документация и справки, както и видеозаписи при установяване на такива.

Трима мъже бяха затиснати под отломки вчера при срутването на хале на авткъща. Младият мъж почина в линейката на път към болница, другите двама пострадали бяха настанени в "Пирогов" и във ВМА.

