Престижните филмови награди "Оскар"… с усещане за лукс

Диана Симеонова
Чете се за: 02:32 мин.
Гурме кухня и скъпи подаръци очакват гостите на официалната церемония

Снимка: БТА
Малко лукс от Холивуд… Малцина са тези, които ще си тръгнат със статуетка от наградите "Оскар", но едно е сигурно - всички номинирани ще се радват на гурме вечеря и скъпи подаръци. С какво ще се приберат у дома дори тези, които на 16 март няма да получат заветната статуетка…

От хайвер, трюфели и суши до пица, стекове и пилешки пайове – такова разнообразие от ястия готви екипът на шеф-готвача на "Оскар"-ите Волфганг Пук. Количествата също са впечатляващи - 25 хиляди порции. Специални коктейли с текила са акцент сред напитките, но организаторите са се запасили и с достатъчно шампанско. Торти, мадлени, сладолед и тирамису ще изкушават гостите за десерт, но по традиция акцентът тук ще са двете хиляди шоколадови мини "Оскар"-и.

Гари Лардинат, готвач на "Оскар"-ите: "Причината, поради която хората ги обичат толкова много, е, че е толкова трудно да спечелиш истински Оскар, нали? Затова да имаш такъв, направен от шоколад, който да занесеш у дома и да кажеш: "Аз бях там" е нещо много специално. Това е единственото място, където можеш да го получиш."

Купища подаръци на обща стойност 350 хиляди долара ще очакват номинираните. Те се раздават независимо от Филмовата академия. Целта е малки и прохождащи марки да попаднат под светлината на прожекторите като предоставят своите продукти като допълнителни награди за спечелилите и утеха за загубилите. Сред тях са дребни подаръци като козметика, напитки, чанти и дори джапанки. Но и чекове за стотици хиляди долари.

Лаш Фери, куратор на подаръците: "Най-скъпият подарък тази година е пакет за вътрешен дизайн на дома на стойност 150 хиляди долара. Може да е повече или по-малко в зависимост от големината на дома и какво искат да направят."

В персонално надписаните подаръчни куфари има и ваучери за спа процедури, както и почивки в Лапландия, Ибиса, Шри Ланка и Коста Рика.

