Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на големия финал във Виена

Големият финал на националната селекция започва в 21:00 часа по БНТ 1
Осем претенденти в битката за "Евровизия". Кой ще победи и ще представи България на конкурса през май във Виена? Големият финал на националната селекция започва в 21:00 часа и ще се излъчи на живо по БНТ.
Всички претенденти са много талантливи и много емоционални. Готови са да направят едно запомнящо се и незабравимо музикално шоу. Тази вечер избираме гласа, който ще ни представи на песенния конкурс "Евровизия" и това ще направят зрителите на Българската национална телевизия.
Тази вечер има и ново жури в студиото. Един от тях е Любо Киров, а към него ще се присъединят Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско, има и чуждестранно присъствие - Виктория Халкити, която е вокален педагог на множество от победителите в "Евровизия" Елена Папаризо, Дима Билан и още много други.
Любо Киров - член на журито: "Изключително отговорно е, но аз знам, че това са прекрасни, млади и супер талантливи хора, които заслужават да стигнат и да представят страната ни на тазгодишната "Евровизия". Качествата са неоспорими на всички. Те просто са много различни един от друг. И трябва зрителите и гласуващите извън ефира да ни помагат много с коментарите, с предпочитания, за да подкрепим, все пак трябва да отиде един."