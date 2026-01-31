БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Чете се за: 04:12 мин.
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на големия финал във Виена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Големият финал на националната селекция започва в 21:00 часа по БНТ 1

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Осем претенденти в битката за "Евровизия". Кой ще победи и ще представи България на конкурса през май във Виена? Големият финал на националната селекция започва в 21:00 часа и ще се излъчи на живо по БНТ.

Всички претенденти са много талантливи и много емоционални. Готови са да направят едно запомнящо се и незабравимо музикално шоу. Тази вечер избираме гласа, който ще ни представи на песенния конкурс "Евровизия" и това ще направят зрителите на Българската национална телевизия.

Тази вечер има и ново жури в студиото. Един от тях е Любо Киров, а към него ще се присъединят Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско, има и чуждестранно присъствие - Виктория Халкити, която е вокален педагог на множество от победителите в "Евровизия" Елена Папаризо, Дима Билан и още много други.

Любо Киров - член на журито: "Изключително отговорно е, но аз знам, че това са прекрасни, млади и супер талантливи хора, които заслужават да стигнат и да представят страната ни на тазгодишната "Евровизия". Качествата са неоспорими на всички. Те просто са много различни един от друг. И трябва зрителите и гласуващите извън ефира да ни помагат много с коментарите, с предпочитания, за да подкрепим, все пак трябва да отиде един."

#национална селекция #"Евровизия 2026" #Евровизия 2026 #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
2
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
4
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
5
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
3
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Общество

Невидим риск зад волана: Течности за чистачки с високо съдържание на метанол се продават в магазините
Невидим риск зад волана: Течности за чистачки с високо съдържание на метанол се продават в магазините
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
Чете се за: 04:12 мин.
Протест затвори Е-79 след поредната трагедия на пътя край Монтана Протест затвори Е-79 след поредната трагедия на пътя край Монтана
Чете се за: 00:52 мин.
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
Чете се за: 04:47 мин.
И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро
Чете се за: 00:42 мин.
Жълти стотинки за благотворителност: Доброволци купуват храна и лекарства за бездомни кучета и котки Жълти стотинки за благотворителност: Доброволци купуват храна и лекарства за бездомни кучета и котки
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците? След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на големия финал във Виена Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на големия финал във Виена
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ