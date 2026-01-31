Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на големия финал във Виена

Осем претенденти в битката за "Евровизия". Кой ще победи и ще представи България на конкурса през май във Виена? Големият финал на националната селекция започва в 21:00 часа и ще се излъчи на живо по БНТ.

Всички претенденти са много талантливи и много емоционални. Готови са да направят едно запомнящо се и незабравимо музикално шоу. Тази вечер избираме гласа, който ще ни представи на песенния конкурс "Евровизия" и това ще направят зрителите на Българската национална телевизия.

Тази вечер има и ново жури в студиото. Един от тях е Любо Киров, а към него ще се присъединят Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско, има и чуждестранно присъствие - Виктория Халкити, която е вокален педагог на множество от победителите в "Евровизия" Елена Папаризо, Дима Билан и още много други.