БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Румен Радев и съпругата му ще присъстват на благотворителния спектакъл "Българската Коледа"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Инициативата се провежда за 23-та поредна година и е под патронажа на държавния глава

Слушай новината

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще присъстват на благотворителния спектакъл "Българската Коледа", съобщиха от прессекретариата на президента. Концертът ще е на 25 декември от 20.00 часа в Народния театър "Иван Вазов". Инициативата се провежда за 23-та поредна година и е под патронажа на държавния глава.

Изявени български музикални изпълнители ще подкрепят с участието си в концерта благотворителната кампания в помощ на децата в беда. В рамките на спектакъла ще бъдат изпълнени обичани български песни под съпровода на Симфоничния оркестър на БНР с диригент Георги Милтиядов. На сцената на Народния театър "Иван Вазов" ще излязат още Еделина Кънева и Кристина Кокорска, Веселин Маринов, Никола Тодоров, Лазар Кисьов и Кристина Иванова, Дичо, Теди Кацарова, Роберта Балет, Квартет "Destiny", Руслан Мъйнов, Детски хор на БНР с диригент Венеция Караманова, Гергана Карапанова и балетно студио "Съгласие", Квартет "Белканто", Детска вокална група "Бон-Бон", Национално училище за танцово изкуство, "ЛаТиДа", Трио "Фида", Елия Тодорова, "Петте сезона", Балетът на Ефемия Фарт от Първа английска гимназия, "Tenori d'Amore", Коцето-Калки, Мартина Табакова, Теодор Георгиев и група "Медикус".

Водещи на тазгодишния спектакъл ще бъдат Петя Дикова и Руслан Мъйнов.

Зрителите на празничния концерт ще могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

На 1 декември президентът Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" на тържествена церемония в УМБАЛ "Александровска" в София.

Благотворителният концерт може да гледате пряко от 20.00 ч. по БНТ 1.

#президента Румен Радев #Българската Коледа

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
1
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
2
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
3
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
4
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места...
Мъгла, дъжд и сняг ни очакват утре
5
Мъгла, дъжд и сняг ни очакват утре
Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до какви проблеми води това?
6
Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Българската Коледа

Около 26 000 лева дариха служителите на НСО за каузата на "Българската Коледа"
Около 26 000 лева дариха служителите на НСО за каузата на "Българската Коледа"
"Добрината, която обединява хората": Матей и "Българската Коледа" "Добрината, която обединява хората": Матей и "Българската Коледа"
Чете се за: 02:52 мин.
Рая Паунова расте с помощта на "Българската Коледа" Рая Паунова расте с помощта на "Българската Коледа"
Чете се за: 02:10 мин.
Как "Българската Коледа" помага на 11-годишно дете с аутизъм да напредва и да общува? Как "Българската Коледа" помага на 11-годишно дете с аутизъм да напредва и да общува?
Чете се за: 03:27 мин.
Когато тишината проговори: С подкрепата на „Българската Коледа“ 4-годишният Натаниел прави първите си крачки към речта Когато тишината проговори: С подкрепата на „Българската Коледа“ 4-годишният Натаниел прави първите си крачки към речта
Чете се за: 03:32 мин.
Диагнозата не им отнема надеждата: Как "Българската Коледа" помага на близнаците Румен и Светослав Диагнозата не им отнема надеждата: Как "Българската Коледа" помага на близнаците Румен и Светослав
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Разкриха две автоморги с части от над 200 крадени автомобила Разкриха две автоморги с части от над 200 крадени автомобила
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
От Нова година: По-висока цена на водата в страната От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Празници без пиротехника: Фойерверките и пиратките причиняват стрес...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Войната в Украйна: Нови руски удари срещу Киев
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Добавят още 9 пощенски станции, в които ще се обменят левове в евро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ