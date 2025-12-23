Президентът Румен Радев и съпругата му ще присъстват на благотворителния спектакъл "Българската Коледа"

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще присъстват на благотворителния спектакъл "Българската Коледа", съобщиха от прессекретариата на президента. Концертът ще е на 25 декември от 20.00 часа в Народния театър "Иван Вазов". Инициативата се провежда за 23-та поредна година и е под патронажа на държавния глава.

Изявени български музикални изпълнители ще подкрепят с участието си в концерта благотворителната кампания в помощ на децата в беда. В рамките на спектакъла ще бъдат изпълнени обичани български песни под съпровода на Симфоничния оркестър на БНР с диригент Георги Милтиядов. На сцената на Народния театър "Иван Вазов" ще излязат още Еделина Кънева и Кристина Кокорска, Веселин Маринов, Никола Тодоров, Лазар Кисьов и Кристина Иванова, Дичо, Теди Кацарова, Роберта Балет, Квартет "Destiny", Руслан Мъйнов, Детски хор на БНР с диригент Венеция Караманова, Гергана Карапанова и балетно студио "Съгласие", Квартет "Белканто", Детска вокална група "Бон-Бон", Национално училище за танцово изкуство, "ЛаТиДа", Трио "Фида", Елия Тодорова, "Петте сезона", Балетът на Ефемия Фарт от Първа английска гимназия, "Tenori d'Amore", Коцето-Калки, Мартина Табакова, Теодор Георгиев и група "Медикус".

Водещи на тазгодишния спектакъл ще бъдат Петя Дикова и Руслан Мъйнов.

Зрителите на празничния концерт ще могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

На 1 декември президентът Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" на тържествена церемония в УМБАЛ "Александровска" в София.

Благотворителният концерт може да гледате пряко от 20.00 ч. по БНТ 1.