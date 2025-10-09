При искани 44% увеличение на цените: Старите таксиметрови апарати остават – клиентите пак ще смятат наум крайната цена

Таксиметровите шофьори в София настояват за увеличение на цените на услугата - с 44% да скочи цената на дневната и нощната тарифа. Това е с около 50 стотинки увеличение на цените от сегашните. От октомври 2022 година таксиметровите шофьори казват, че няма промяна, няма актуализация в цените на услугите, а техните разходи са скочили двойно. От бранша са внесли официално искане в Столична Община. Таксиметровите синдикати казват, че са изправени и пред предизвикателството да преоборудват фискалните си апарати, заради предстоящото въвеждане на еврото.

Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат: "Нашите изчисления показват необходимост от около 40% увеличение на тарифите за таксиметров превоз, минималните тарифи. В момента те са около 1,20 лв. дневна, 1,40 лв. нощна, ние искаме тарифа, минимална тарифа 1,74 лв. дневна тарифа и 2 лева нощна тарифа. До тези цифри достигаме на базата на увеличения разход, т.е. увеличената себестойност на услугата за последните повече от три години, откакто не е актуализирана цената. Сега, нашата цена е нормативно регулирана. В Закона за автомобилните превози е вменено задължение на общинските съвети да определят минималната и максималната цена за населеното място и размера на таксиметровия данък в срок до 31 октомври. Ние сме внесли нашето искане трета поредна година, което вече не се актуализира."

След 31 октомври част от таксиметровите шофьори в София ще продължат да работят със стари апарати, които не показват крайната цена на курса. Клиентите ще трябва сами да изчисляват добавената такса за повикване – проблем, който се запазва дори след сертифицирането на устройствата за въвеждането на еврото. Шофьорите предупреждават, че подмяната на апаратите струва между 530 и 550 лева и допълнително оскъпява услугата.

"Странно е как апарат, който е сертифициран за еврото, след 70 дни ние ще бъдеме и ще се разплащаме в евро, на дисплея продължаваме да имаме стойности в лева и това нещо се сертифицира в момента, за да продължи да работи съгласно Закона за еврото. Това е другият модел апарат, при него нямаме проблем. Той вкарва таксата за повикването в общата сума, т.е. клиента не е принуден да смята на ум, на ръка, на сметало или на нещо друго, колко ще трябва да плати на края на курса. Така че това е техниката, с която към момента разполагаме", обясни Цветков.

"Министър Караджов лятото в едно от интервютата, когато беше безкрайно учуден какво става, защо се случва всичко това около нашите касови апарати, каза, че се нуждаят само от едно малко, леко, софтуерно решение. Не е точно така. Нашите апарати в момента струват от 530 до 550 лева, не е като на малкия бизнес, който е по малки магазинчета и така нататък 70-80 до 100-200 лева. Това ни оскъпява безкрайно много услугата и очакваме общинския съвет да ни подкрепи", заяви зам.-председателя на Националния таксиметров синдикат Кирил Кирилов.

