Професия синоптик – между науката, отговорността и ежедневните ни решения

bnt avatar logo от БНТ
От прогнозата за времето зависят безопасността, плановете ни и цели икономически сектори

Какво е да си синоптик? Дали е на изчезване или точно обратното? От тази професия зависят ежедневните ни решения, безопасността при екстремни условия, дори цели икономически сектори. Това прави професията не само интересна, но и изключително отговорна и обществено полезна.

Въпреки че днес информация за времето е лесно достъпна, това не заменя работата на специалистите.

“Всички синоптици сме метеоролози. За да стане човек метеоролог, трябва да завърши Физическия факултет на Софийския университет. Там има специалност “Астрофизика, метеорология, геофизика” – пет години и половина магистърска програма. След това, за да стане синоптик, трябва да специализира една много тясна част, един дял от метеорологията – синоптичната метеорология, която се занимава с прогнозата за времето”, обясни в “Денят започва” синоптикът от НИХМ Красимир Стоев.

След няколко дни се навършват точно 70 години от първата гражданска прогноза, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология, съобщи той и допълни:

“Това е на 6 май 1956 година. Всъщност първо през 1954 година е създаден отдел “Метеорологични прогнози” към Националния институт по метеорология и хидрология. Тогава всъщност са назначени първите физици – метеоролози в института.”

Работата на синоптика изисква сериозен анализ на атмосферните процеси:

"Преди да се направи прогнозата, трябва да се направи много добър анализ на моментното състояние на атмосферата. Разглеждат се различни данни, карти."

Процесът включва наблюдение на различни атмосферни нива и явления:

"Следят се центровете на високо и ниско налягане… преносът на въздушни маси… фронталните системи, т.е. границата между две различни въздушни маси."

Важна част от анализа са и съвременните технологии:

"Това са спътниковите снимки… В момента къде се намират облачните системи, какво предстои… всичко това е в анимация."

Освен научната страна, професията често е и сбъдната детска мечта.

"От 20 години съм синоптик… това е моята детска мечта… още от много малък започнах да следя прогнозите за времето", призна Красимир Стоев.

По отношение на предстоящото време, прогнозите са по-скоро оптимистични:

"За Георгьовден поне за сега, вероятността за валежи е много малка. Доста слънчеви часове, приятно, високи температури."

В краткосрочен план обаче се очакват и по-ниски температури.

"В следващите два дни ще има сутрешни температури - отрицателни, ще има слани", каза още той.

Синоптиците отчитат и по-широките климатични процеси:

"Все по-често ще започне и пренос на въздушни маси от Северна Африка с доста високи температури."

Професията синоптик остава ключова за обществото – от ежедневния избор как да се облечем до подготовката за екстремни метеорологични условия.

#прогнозата за времето #НИМХ #Красимир Стоев #синоптик

