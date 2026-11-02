Протестите в Париж отблъскват клиентите: Търговците губят до 40% от оборота си

Площадът на Републиката трудно възвръща нормалния си живот след 17 октомври. Докато се подготвя нов ден на мобилизация в четвъртък, оптик описва упоритостта на увреденото изображение на района.

Както в много централни райони на Франция, търговците в района Република, в Париж, се оплакват от намаляване на посещаемостта. Между вечерните часове, затворените метростанции в събота, за да се предвиди опасност, и изображенията на сблъсъци, които обиколиха света, ситуацията се е напрегнала до такава степен, че някои предпочитат вече да оставят магазините си затворени през уикенда. Те трябва също да вземат под внимание очаквания протест в четвъртък, 5 ноември.

Витрината е почти празна и Флориан Коен, оптик, в момента я подрежда. От 17 октомври, всеки уикенд, предпочита да постави част от стоката си на безопасно място. "Аз се оттеглям в офиса си, в стаята, която имам нагоре, признава той, и се забавлявам всяка сутрин, като отново запълвам магазина. Не знам колко време ще продължи това, но е наистина много неприятно."

Неговият магазин не е бил нападнат, но той не иска да рискува:

"Взех решението да затварям всяка събота, защото не мога повече, протестите, не искам повече."

За да компенсира, сега отваря в неделя следобед. Но това не е достатъчно, за да върне клиентите, обяснява той. Някои дори му звънят, за да се уверят, че магазинът му все още съществува:

"Всеки ден, три, четири, пет обаждания на ден, те са видели изображенията по телевизията, както всички останали. Видели са, че има щети, че всичко е опустошено и затова им е страх. Те си казват: "О, Република, по-добре да я избегнем."

Затова той е помолил общината, заедно с други търговци от района, да стартира голяма комуникационна кампания. Целта е да се успокоят клиентите и да им се каже да се върнат да пазаруват в района, включително и през уикенда. Оптикът смята, че е загубил 30 до 40% от оборота си от началото на мобилизацията.

Статия, написана от Franceinfo (Radio France), първоначално публикувана на 2 ноември 2026 г.

Cнимка: SIMON WOHLFAHRT / AFP