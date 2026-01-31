БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Рафаел Надал: Джокович е извън пика си, но заслужава пълно уважение

Испанската легенда с респект към рекордния 11-и финал на Ноле в Мелбърн, но ще подкрепя Карлос Алкарас в битката за титлата

ролан гарос 2025 рафаел надал каза сбогом своя любим турнир галерия
Слушай новината

Рафаел Надал определи Новак Джокович като "тенисист извън пика си“, но подчерта, че изпитва пълно уважение към сърбина заради класирането му за рекорден 11-и финал на Australian Open. Думите на испанската легенда дойдоха след епичния полуфинал, в който Джокович надделя над действащия шампион Яник Синер и си осигури ново участие в битката за титлата в Мелбърн.

Изтощен след мача, продължил до ранните часове на съботния ден, Джокович дори направи паралел с паметния си финал срещу Надал от 2012 година на „Род Лейвър Арена“. Самият Надал, който прекрати кариерата си през 2024 г., присъства в Мелбърн заради ангажимент към генерален спонсор на турнира и призна, че все още му липсва състезателната тръпка.

"Искрено вярвам, че Новак е тук по една проста причина – ако не се бях контузил, вероятно и аз щях да съм на корта. Когато обичаш това, което правиш, и не си контузен, защо да не продължиш? Това е положителен пример за отдаденост и устойчивост.“, заяви Надал.

Испанецът допълни, че макар Джокович да не е в най-силния си период, остава изключително конкурентоспособен в световния тенис елит: "За очевидни причини той вече не е в пика си, но на тази възраст да си толкова силен е нещо специално. Пълно уважение. Това е част от наследството, което оставяме за следващите поколения – с професионализъм, мотивация и правилния екип можеш да стигнеш много далеч.“

Джокович вече има 24 титли от Големия шлем, с две повече от Надал и е на една победа от историческа 25-а, която би го изведе еднолично на върха в историята. Въпреки това Надал призна, че симпатиите му във финала ще бъдат на страната на Карлос Алкарас.

"Ако Новак спечели, ще се радвам за него – това, което прави на този етап от кариерата си, е впечатляващо“, каза Надал. "Но ако трябва да подкрепям някого, това ще бъде Карлос.“

