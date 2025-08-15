Райо Валекано победи Жирона в първия мач от Ла Лига

Райо Валекано победи Жирона с 3:1 в първия мач от сезона в Ла Лига. Трите попадения за победителите дойдоха през първата част.

Срещата започна с минута мълчание в памет на бащата на защитника на домакините Кристиан Стуани.

Гостите откриха сезона на "Естадио Мунисипал де Монтивили" в Жирона в 18-ата минута. В опит да изчисти топката вратарят Пауло Газанига не я уцели. Кълбото отиде на пътя на Хорхе де Фрутос, който се разписа от непосредствена близост.

Само 122 секунди по-късно възпитаниците на Иниго Перес удвоиха преднината си. Алваро Гарсия засече успоредно на голлинията подаване във вратарското поле на Хорхе де Фрутос.

В края на първата част стражът на домакините направи нова грешка, за която получи червен картон. Пауло Газанига бе последен в защита и се опита да финтира Хорхе де Фрутос. Вместо това го фаулира и бе изгонен. Гостите получиха дузпа, от която се разписа Иси Паласон.

В добавеното време нов гол на Хорхе де Фрутос бе отменен заради нарушение.

След почивката футболистите в бяло намалиха изоставането си. Йоел Рока засече успоредно на голлинията подаване в пеналтерията на Виктор Циганков.

В последната минута от редовното време Пате Сис можеше да увеличи аванса на тима си, но негов гол бе отменен заради засада.

Райо Валекано оглави класирането с актив от 3 пункта. Жирона заема последната 20-а позиция без точки на сметката си.