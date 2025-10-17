Ратко Достанич беше представен като старши треньор на Славия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърбинът ще изкара трети период начело на Славия, след като води тима през сезоните 2003-2004 и 2004-2005 и 2006 година.

ратко достанич беше представен старши треньор славия
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов представи новия треньор на отбора Ратко Достанич и члена на неговия екип Юлиян Петков. Достанич и Петков заменят съответно Златомир Загорчич и Мартин Кушев, които се разделиха официално с "белите" по-рано през седмицата.

65-годишният сърбин ще изкара трети период начело на Славия, след като води тима през сезоните 2003-2004 и 2004-2005 и 2006 година.

Треньорът на вратарите Радостин Станев и треньорът по физическа подготовка Кирил Динчев остават в щаба на Славия.

"Смятам скоро да не правим друго представяне. Юлиян от много години исках да дойде в Славия. Ще работим, ще вършим работа и ще бъдем заедно един добър екип", коментира Венцеслав Стефанов.

Юлиян Петков е щастлив, че отново ще работи с Достанич, след като двамата бяха екип до момента и в Локомотив София.

"Нямаше как да откажа на това нещо. Когато Ратко Достанич ми предложи, не можеше да откажа. Ще направим така, че за Славия да има по-добри дни", заяви Петков.

В събота столичани гостуват на Ботев в Пловдив в мач от 12-ия кръг от Първа лига.

"Искаме Славия да се върне на мястото, на което трябва да е. Знам, че ни чака много работа. Отборът има качества. Всички заедно трябва да направим промените. Славия винаги разчита на младите. Дано да се получат нещата", заяви Достанич.

"Винаги имам големи цели. Вярвам в качествата на играчите. Няма да е лесно. Дано нещата се получат възможно по-лесно. Трябва време за адаптация, това не ме притеснява. Това е предизвикателство. Имам голяма мотивация да се върнем там, където е нашето място", категоричен бе специалистът.

