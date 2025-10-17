БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
Ратко Достанич: Искаме Славия да се върне на мястото, на което трябва да е

Спорт
Старши треньорът на Славия започва третия си период начело на "белите".

Ратко Достанич
Снимка: Startphoto.bg
Голямо удоволствие е да съм тук за трети път. Познавам всеки един тук и не можех да откажа тази възможност. Благодаря на президента и на всички в клуба, които имат доверие в мен. Това каза Ратко Достанич на първата си пресконференция като старши треньор на Славия.

65-годишният сърбин ще изкара трети период начело на Славия, след като води тима през сезоните 2003-2004 и 2004-2005 и 2006 година.

"Искаме Славия да се върне на мястото, на което трябва да е. Знам, че ни чака много работа. Отборът има качества. Всички заедно трябва да направим промените. Славия винаги разчита на младите. Дано да се получат нещата. Винаги имам големи цели. Вярвам в качествата на играчите. Няма да е лесно. Дано нещата се получат възможно по-лесно. Трябва време за адаптация, това не ме притеснява. Това е предизвикателство. Имам голяма мотивация да се върнем там, където е нашето място", коментира Достанич пред медиите.

Целта му е отборът отново да играе атакуващ футбол.

"Всеки, който обича клуба, ще иска да играем офанзивно, но първо трябва да работим върху защитата. С всеки изминал месец искаме да надграждаме. Нашият капитан в средата на терена винаги може да направи разликата. Трябва да покажем на феновете в цяла България, че във всеки мач се раздаваме на повече от 100 процента. Трудно е за 4-5 дни да сменим нещата. Ще запазим това, което върви добре. Искаме да играем атакуващо и да преследваме трите точки във всеки мач. Искам да виждам и тактическа дисциплина", каза още Ратко Достанич.

Той ще работи в екип с Юлиян Петков, след като двамата бяха тандем до момента и в Локомотив София. В събота столичани гостуват на Ботев в Пловдив в мач от 12-ия кръг от Първа лига.

