Ратко Достанич предупреди Панатинайкос за силните страни на ЦСКА и отличи Стефано Сенси

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич направи подробен анализ на ЦСКА пред гръцкото издание SDNA в навечерието на двубоя между „червените“ и Панатинайкос от Лигата на конференциите. Сръбският специалист предупреди гръцкия гранд за опасностите, които крие българският тим, и посочи Стефано Сенси като най-качествения футболист в състава на Маркус Гиздол.

Панатинайкос приема ЦСКА в четвъртък от 22:00 часа в Атина, като влиза в срещата с повишено самочувствие след победата над АЕК в дербито и лидерската позиция в гръцкото първенство.

Достанич има непосредствени впечатления от представянето на „армейците“, след като през уикенда неговият Славия завърши 0:0 срещу ЦСКА в двубоя, с който беше открит обновеният стадион „Българска армия“.

67-годишният наставник, който е работил в гръцките Верия, АЕЛ, Трикала и Диагорас, изрази положително мнение за развитието на ЦСКА под ръководството на германския специалист Маркус Гиздол.

"ЦСКА разполага с много добър отбор, който може да играе красив футбол. В мача помежду ни имаше много опити за гол, но ние се справихме отлично в защита, запазихме вратата си суха и стигнахме до равенство“, заяви Достанич.

Той подчерта, че Гиздол е успял да промени облика на отбора и да подобри представянето му.

"Новият треньор Маркус Гиздол върши добра работа и промени нещата към по-добро. ЦСКА показва сериозен напредък. Той разчита правилно срещите и променя състава или постройката, когато прецени, че това е необходимо“, добави наставникът на Славия.

Според Достанич най-сериозните оръжия на „червените“ са бързите контраатаки и изпълнението на статични положения.

"Една от големите им силни страни е ефективният преход и бързите контраатаки. Също така са много опасни при статични положения“, предупреди сръбският специалист.

Той обърна специално внимание на няколко ключови футболисти на ЦСКА, като постави на първо място италианския полузащитник Стефано Сенси.

"Стефано Сенси е най-добрият им играч и най-опасният за всяка защита. Кипърският нападател Йоанис Питас също изисква сериозно внимание, а освен това разполагат и със забележителен вратар – Фьодор Лапухов“, коментира Достанич.

Въпреки силната форма на Панатинайкос, наставникът на Славия отказа да определи гръцкия тим като фаворит в предстоящия европейски сблъсък.

"Лично аз давам 50% шанс за победа както на Панатинайкос, така и на ЦСКА. Знам, че Панатинайкос прави много силна година и е лидер в Гърция, но ЦСКА също се намира в много добро състояние“, заяви той.

Достанич дори постави „червените“ сред двата най-силни отбора в България към настоящия момент.