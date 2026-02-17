Равенство за Борислав Рупанов и Гурник Забже в Полша

Борислав Рупанов и Гурник Забже записаха четвърто равенство от началото на сезона в полската Екстракласа. Българинът и неговите съотборници сътвориха равенство при визитата си на Термалица след 1:1 в мач от 21-ия кръг.

Бившият футболист на Левски се включи от резервната скамейка. Нападателят се появи на терена в 83-та минута.

Термалица поведе в резултата още във 2-ата минута с гол на Морган Фасбендер. Гурник изравни в 40-ата минута, когато Аркадиуш Касперкиевич си отбеляза автогол.

Гурник остава на 2-рата позиция с 34 точки, а лидер е Ягелония с 36.