Равенство за Борислав Рупанов и Гурник Забже в Полша

Българинът се появи в игра през второто полувреме.
Борислав Рупанов и Гурник Забже записаха четвърто равенство от началото на сезона в полската Екстракласа. Българинът и неговите съотборници сътвориха равенство при визитата си на Термалица след 1:1 в мач от 21-ия кръг.
| Punkt w Niecieczy.#BBTGÓR 1:1 pic.twitter.com/TDrMYgsTRt— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) February 16, 2026
Бившият футболист на Левски се включи от резервната скамейка. Нападателят се появи на терена в 83-та минута.
Термалица поведе в резултата още във 2-ата минута с гол на Морган Фасбендер. Гурник изравни в 40-ата минута, когато Аркадиуш Касперкиевич си отбеляза автогол.
Гурник остава на 2-рата позиция с 34 точки, а лидер е Ягелония с 36.