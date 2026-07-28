Разкриха незаконен добив на подземни богатства в защитени зони край санданско село

Полицейски служители на Районното управление в Сандански са разкрили незаконни изкопни дейности и добив на подземни богатства в местността Скалата в землището на село Ново Делчево, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

При извършена на 27 юли проверка е констатирано, че в две защитени зони по смисъла на Закона за защитените територии се извършват изкопни дейности и добив на строителни материали без предоставена концесия за добив. На място полицейските служители са установили два товарни автомобила с прикачени полуремаркета, както и два верижни багера.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.