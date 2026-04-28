Разкрита група за джебчийски кражби в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Изтеглени са 1000 евро от една от откраднатите карти

Полицията в Стара Загора разкри група за джебчийски кражби. Престъпленията са извършвани основно в автобусите на градския транспорт. Задържани са две жени, 17-годишно момиче и 24-годишен мъж.

Димитър Димитров, началник на Първо районно управление: „ Установихме лица, които са съпричастни към такива престъпления. Извършихме анализ, свързахме се и с колеги от съседни областни дирекции, прегледахме записи от видеонаблюдение в автобусите и по спирките и установихме тези четири лица. На 23-ти проведохме специализирана полицейска операция, в рамките на която бяха задържани и доведени в Първо и Второ районно управление. При разпитите признаха общо седем кражби – пет при нас и две на територията на Второ районно. Възстановена е част от отнетата сума."

Групата е работила основно в автобусите на градския транспорт.

Любомир Цветков, началник сектор „Криминална полиция“ във Второ районно управление: „Групата действа основно в градския транспорт – при слизане и прекачване, когато има струпване на хора. Те избират жертва и отнемат портфейли с документи, пари и дебитни карти. В някои случаи от картите са извършвани транзакции, тъй като PIN-кодът е бил записан заедно с тях.“

Джебчийската група е успяла да изтегли 1000 евро от една от откраднатите карти.

Любомир Цветков, началник сектор „Криминална полиция“ във Второ районно управление: „След слизане от автобуса е установено, че са изтеглени 1000 евро – наличната сума по картата, с използван записан PIN-код.“

Групата не е действала само на територията на Стара Загора.

Любомир Цветков, началник сектор „Криминална полиция“ във Второ районно управление: „Те са мобилни, придвижват се с обществен транспорт и обикалят различни градове, включително и извън страната.“

Групата е съставена от две жени на 37 и 26 години, 17-годишно момиче и 24-годишен мъж. Те са направили самопризнания за извършените деяния, а работата по случая продължава.

