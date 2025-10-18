БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

РБ Лайпциг, Щутгарт и Байер Леверкузен записаха победи в Бундеслигата

Две равенства също белязаха седмия кръг в елита на Германия.

РБ Лайпциг, Щутгарт и Байер Леверкузен записаха победи в Бундеслигата
РБ Лайпциг, Щутгарт и Байер Леверкузен постигнаха победи в Бундеслигата.

Отборът на РБ Лайпциг спечели домакинството си срещу Хамбургер ШФ с 2:1 в двубой от седмия кръг на германския футболен шампионат. Победата беше пета за тима, който има само една загуба от началото на сезона. РБ Лайпциг излезе на второ място във временното класиране в Бундеслигата с 16 точки, докато Хамбургер ШФ е десети с 8 точки в актива си.

Домакините от Лайпциг поведоха с 1:0 в края на първото полувреме. В 45-ата минута Кристоф Баумгартнер се разписа за 1:0, след като надскочи защитниците на противника и с глава от близко разстояние прати топката в мрежата на Хамбургер ШФ.

Само три минути след подновяването на играта през второто полувреме, в 48-ата Алберт Самби Локонга изравни за 1:1, но две по-късно – в 50-ата Баумгартнер реализира второто си попадение за 2:1, възползвайки се от отлично подаване към него.

Щутгарт се наложи с 3:0 при гостуването си на Волфсбург и зае трето място в подреждането с 15 точки, след като постигна четвърти пореден успех в първенството на Германия. Волфсбург допусна четвърта поредна загуба се намира на 15-а позиция с едва 5 точки към момента.

Тиаго Томас донесе аванс на гостите в 35-ата минута на срещата, след като получи хитър пас от Анджело Щилер и преодоля вратаря на Волфсбург за 1:0. Футболистите на Щутгар продължиха да доминират и през второто полувреме, а в 55-ата минута Максимилиан Мителщад направи резултата 2:0. Щилер оформи крайното 3:0 в 80-ата минута, пращайки топката в долния десен ъгъл на вратата на домакините.

Байер Леверкузен спечели гостуването си на Майнц с 4:3, записвайки трета поредна победа в Бундеслигата, която осигури на отбора 14 точки на петото място във временното класиране с равен актив с четвъртия към момента Борусия Дортмунд. За Майнц, който се намира в зоната на изпадащите, поражението бе трето поредно, а тимът има едва 4 точки в актива си.

Алехандро Грималдо откри резултата за състава от Леверкузен, след като бе точен в 11-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Николас Вератшниг. В 24-ата минута Кристиан Кофане получи прецизен пас в атака за Байер и покачи на 2:0, а десет минути по-късно кореецът Лий Дже-Сун намали изоставането на Майнц за 1:2.

Грималдо пропусна още една възможност да се разпише в 39-ата минута, но не сгреши в третата минута на добавеното време на първата част, реализирайки втория си гол в двубоя за 3:1.

Майнц отново съкрати дистанцията до едно попадение, след като Надием Амири бе точен от дузпа в 71-ата минута за 3:2. В последните пет минути съперниците си размениха по още един гол като първо французинът Мартин Терие вкара за 4:2 за Байер Леверкузен в 87-ата минута, а в 90-ата Арминдо Зиб оформи крайното 4:3 с попадение за домакините от Майнц.

Хайденхайм и Вердер Бремен завършиха при равенство 2:2 в друга среща от кръга. Вердер е 11-и към момента с 8 точки, докато Хайденхайм е предпоследен, 17-и с едва 4 в актива си.

Равенство направиха и съставите на Кьолн и Аугсбург – 1:1. Футболистите на Кьолн се намират на шесто място в подреждането в Бундеслигата с 11 точки, а тимът на Аугсбург е 13-и със 7 точки.

