РБ Лайпциг си гарантира Шампионската лига, Щутгарт запази шансове за топ 4

РБ Лайпциг официално си осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон, след като победи с 2:1 Санкт Паули в среща от предпоследния кръг на Бундеслигата.

Домакините решиха мача още преди почивката, когато Ксавер Шлагер откри резултата в края на първата част, а Вили Орбан удвои след почивката след пореден опасен корнер на капитана Давид Раум. Късното попадение на Абдулайе Сийсе само намали изоставането на гостите, които остават в зоната на изпадащите.

С успеха РБ Лайпциг събра 65 точки и кръг преди края няма как да изпадне от местата, даващи право на участие в най-престижния европейски клубен турнир, където вече са сигурни още Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд.

Битката за последната квота за Шампионската лига остава отворена. Щутгарт направи важна крачка към четвъртото място, след като победи с 3:1 у дома Байер Леверкузен.

Гостите поведоха още в първата минута чрез Алейш Гарсия, но "швабите“ бързо обърнаха развоя – Ермедин Демирович изравни, Максимилиан Мителщет реализира дузпа за 2:1, а Дениз Ундав оформи крайния резултат през втората част.

Така Щутгарт и Хофенхайм са с равен брой точки, но по-добрата голова разлика дава предимство на тима от Щутгарт, който държи съдбата си в свои ръце преди последния кръг.

В същото време Хофенхайм постигна минимална победа с 1:0 срещу Вердер Бремен и остава в битката до последно за място в Шампионската лига.