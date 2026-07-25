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Реал Мадрид е все по-близо до трансферен удар с Ян Диоманде

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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"Белите“ напредват в преговорите с РБ Лайпциг за младата звезда, а сделката може да достигне 120 милиона евро

Реал Мадрид е все по-близо до трансферен удар с Ян Диоманде
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Реал Мадрид е на крачка от едно от най-впечатляващите попълнения на летния трансферен прозорец. Според информации от Испания "белите“ са значително напреднали в преговорите за привличането на 19-годишния Ян Диоманде от РБ Лайпциг, като сделката може да бъде финализирана за сума между 115 и 120 милиона евро.

Ръководството на мадридския клуб вече е постигнало принципно споразумение с футболиста, а през последните дни представители на двата клуба са провели директни разговори в Германия. Остава да бъде уточнена окончателната трансферна сума, но очакванията са преговорите да приключат успешно.

Диоманде направи силно впечатление с изявите си през миналия сезон в Бундеслигата, след като преди това защитаваше цветовете на Леганес. Бързото му развитие го превърна в една от най-желаните млади звезди на европейския футбол, а интерес към него проявяваше и Пари Сен Жермен.

От „Сантиаго Бернабеу“ обаче са действали дискретно и са насочили усилията си именно към котдивоарския национал, докато спекулациите свързваха клуба с Майкъл Олисе. Ако трансферът бъде осъществен, той окончателно ще сложи край на информациите за евентуален интерес на Реал към френския национал.

Очаква се евентуалното привличане на Диоманде да засили още повече конкуренцията в офанзивен план. С завръщането на Винисиус Жуниор към подготовката през следващата седмица Жозе Моуриньо ще разполага с още повече варианти в атака, където португалският специалист търси максимална скорост, динамика и вертикалност в играта на своя отбор.

#Ян Диоманде #Реал Мадрид ФК

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