Рекорден сценарий в ATP: три финала между водачите в схемите

Повече от 44 години не се беше случвало първите двама поставени в турнири от ATP Tour да играят финалите на три различни състезания в рамките на една седмица – но това ще се промени днес.

На Dallas Open, ABN AMRO Open в Ротердам и Argentina Open №1 и №2 в схемата ще се изправят един срещу друг за титлите, създавайки рядка и историческа седмица за тура. За последно подобен сценарий бе регистриран през седмицата на 19 октомври 1981 г. в Мелбърн, Токио и Виена, а единственият друг случай е от 6 октомври 1980 г. в Барселона, Бризбейн и Тел Авив.

Легендата Иван Лендъл, член на Клуба на №1 в ATP, участва и в двете исторически седмици и спечели титлите – в Барселона през 1980 г. и във Виена през 1981 г.

Тази седмица четирима тенисисти от топ 10 на ATP ще спорят за трофеи, като два от финалите ще противопоставят изцяло играчи от челната десетка.

В Далас водачът в схемата Тейлър Фриц ще се изправи срещу втория поставен Бен Шелтън. Двамата имат по една победа в директните си срещи, включително успех на Шелтън на полуфиналите в Торонто миналата година по пътя към първата му титла от серията Masters 1000.

В Ротердам №1 в схемата Алекс де Минор стана първият тенисист в историята на турнира, достигнал три поредни финала, и ще се бори за трофей срещу втория поставен Феликс Оже-Алиасим.

В Буенос Айрес първият поставен Франсиско Серундоло ще се опита да превърне третия си финал на турнира в успех у дома срещу втория поставен Лучано Дардери, надявайки се на първа титла в родината си.

Историческата седмица обещава много емоции за феновете, а сблъсъците на върха подчертават доминацията на топ поставените в ATP Tour.