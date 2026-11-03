Рилски спортист издържа едно полувреме срещу гърци във ФИБА Къп

Рилски спортист продължава с трудностите във ФИБА Къп, допускайки втора поредна и общо четвърта грешна стъпка в Еврокъп. Селекцията на Любомир Киров не издържа срещу Колосос Родос след 70:92 в среща от петия кръг в група C, изиграна в "Арена СамЕлион". Самоковският тим отвръщаше на всеки удар през първото полувреме, но всичко се промени през второто, когато съставът на Аристидис Ликоянис намери верния ритъм зад дъгата и лиши мача от интрига, стопирайки пропадането си от две последователни поражения в турнира. Именно стрелбата от далечна дистанция се оказа определяща, тъй като гърците реализираха 15 тройки (7 само за третата част) срещу само 5 за Рилецо.

Извън състава на домакините бе болният Айзея Ричардс.

Срещу името на действащия бронзов медалист в НБЛ личи една победа (служебна с 20:0 срещу Гянджа) и четири загуби, като заема четвъртото място, а отборът от Родос има три успеха и две поражения, което го поставя на втора позиция във временното класиране. На 11 ноември (сряда) Рилски ще домакинства на Спортинг, докато Колосос ще има визита на Университатя Крайова.

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Откриващите минути преминаха в опипване на почвата, като обърнаха сериозно внимание на защитата. Гостите намериха по-бързо печелившата формула в това отношение за серия от 14:4, за да се преборят за аванс от 7 точки в края на встъпителния период. Домакините намериха аргументите в хода на втория период и се докопаха до обрат, но гърците имаха последната дума и се оттеглиха при 44:39 в съблекалнята.

Стрелбата зад дъгата заработи с пълна сила за отбора от Родос, който на старта на третата част превърна двуцифрената разлика в реалност. Самоковският тим отговори в защита, но удари на камък в офанзивен план и участникът в гръцкия елит си извоюва 21-точков актив след 30 минути игра, подчертавайки своята доминация и в заключителната четвърт, която се оказа протоколна.

Малик Джонсън бе над всички за Рилски със своите 14 точки и 5 асистенции. Алън Арнет се разписа с 13 точки, Джаксън Стормо се отчете с 10 и 10 борби.

Тайлър Стивънсън даде тон на Колосос с 12 точки и 6 борби. Йоргос Камберидис реализира 11.