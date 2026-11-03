БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист издържа едно полувреме срещу гърци във ФИБА Къп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Самоковският тим продължава с трудностите на европейска сцена.

Рилски спортист издържа едно полувреме срещу гърци във ФИБА Къп
Слушай новината

Рилски спортист продължава с трудностите във ФИБА Къп, допускайки втора поредна и общо четвърта грешна стъпка в Еврокъп. Селекцията на Любомир Киров не издържа срещу Колосос Родос след 70:92 в среща от петия кръг в група C, изиграна в "Арена СамЕлион". Самоковският тим отвръщаше на всеки удар през първото полувреме, но всичко се промени през второто, когато съставът на Аристидис Ликоянис намери верния ритъм зад дъгата и лиши мача от интрига, стопирайки пропадането си от две последователни поражения в турнира. Именно стрелбата от далечна дистанция се оказа определяща, тъй като гърците реализираха 15 тройки (7 само за третата част) срещу само 5 за Рилецо.

Извън състава на домакините бе болният Айзея Ричардс.

Срещу името на действащия бронзов медалист в НБЛ личи една победа (служебна с 20:0 срещу Гянджа) и четири загуби, като заема четвъртото място, а отборът от Родос има три успеха и две поражения, което го поставя на втора позиция във временното класиране. На 11 ноември (сряда) Рилски ще домакинства на Спортинг, докато Колосос ще има визита на Университатя Крайова.


Откриващите минути преминаха в опипване на почвата, като обърнаха сериозно внимание на защитата. Гостите намериха по-бързо печелившата формула в това отношение за серия от 14:4, за да се преборят за аванс от 7 точки в края на встъпителния период. Домакините намериха аргументите в хода на втория период и се докопаха до обрат, но гърците имаха последната дума и се оттеглиха при 44:39 в съблекалнята.

Стрелбата зад дъгата заработи с пълна сила за отбора от Родос, който на старта на третата част превърна двуцифрената разлика в реалност. Самоковският тим отговори в защита, но удари на камък в офанзивен план и участникът в гръцкия елит си извоюва 21-точков актив след 30 минути игра, подчертавайки своята доминация и в заключителната четвърт, която се оказа протоколна.

Малик Джонсън бе над всички за Рилски със своите 14 точки и 5 асистенции. Алън Арнет се разписа с 13 точки, Джаксън Стормо се отчете с 10 и 10 борби.

Тайлър Стивънсън даде тон на Колосос с 12 точки и 6 борби. Йоргос Камберидис реализира 11.

#ФИБА Къп 2026/2027 #БК Колосос Родос #БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
3
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от пазара
4
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от...
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
5
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“
6
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Баскетбол

ЛеБрон Джеймс посочи играча, който може да направи това, което никой друг не може срещу Уембаняма
ЛеБрон Джеймс посочи играча, който може да направи това, което никой друг не може срещу Уембаняма
След победата над Маями Хийт, Лука Дончич определи новака Уокър Кеслър като "ключов играч" за отбора След победата над Маями Хийт, Лука Дончич определи новака Уокър Кеслър като "ключов играч" за отбора
Чете се за: 01:57 мин.
Локомотив Пд приема Нефтчи Баку в турнира ФИБА Къп, срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 Локомотив Пд приема Нефтчи Баку в турнира ФИБА Къп, срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3
Чете се за: 01:05 мин.
Лос Анджелис Лейкърс записа убедителен успех срещу Маями Хийт след 42 точки на Лука Дончич Лос Анджелис Лейкърс записа убедителен успех срещу Маями Хийт след 42 точки на Лука Дончич
Чете се за: 05:07 мин.
Атомното нападение на Миньор 2015 отказа Ботев 2012 Атомното нападение на Миньор 2015 отказа Ботев 2012
Чете се за: 03:55 мин.
Черно море привлече Борислав Младенов Черно море привлече Борислав Младенов
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови обилни валежи
Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20% КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния...
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Нова серия бомбени заплахи: Извънредни кацания на 7 полета в 4...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Британски пътешественик се завръща у дома след 28-годишно...
Чете се за: 03:45 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ