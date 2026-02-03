Рилски спортист обяви нов трансфер

Баскетболният Рилски спортист обяви привличането на ново попълнение в състава си. Към шампионите от Самоков се присъединява Милош Глишич.

Роденият в Баня Лука баскетболист е със сръбски паспорт и впечатляващи физически данни – 205 сантиметра ръст. За последно Глишич защитаваше цветовете на унгарския Зедеак, а преди това е натрупал солиден опит в различни първенства на Балканите.

Глишич е юноша на сръбския гранд Партизан Белград и е носил екипа на мъжкия отбор на „гробарите“. В кариерата си той е играл още в Сърбия, Унгария и Словения, като се очаква да подсили подкошието на Рилски спортист през настоящия сезон.