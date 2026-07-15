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Роберт Левандовски за трансфера си в Чикаго Файър: Много съм щастлив, защото това е новата стъпка в кариерата ми

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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37-годишният футболист подписа двугодишен договор с тима

Роберт Левандовски за трансфера си в Чикаго Файър: Много съм щастлив, защото това е новата стъпка в кариерата ми
Снимка: БТА
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Роберт Левандовски очаква с нетърпение да облече екипа на Чикаго Файър и да играе в Мейджър Лийг Сокър.

37-годишният футболист, който подписа двугодишен договор с тима, е знаел, че не иска да остане в Европа, когато договорът му с Барселона изтече през май.

„Не можех да си представя себе си в друг клуб освен Барселона, затова знаехме, че следващата стъпка ще бъде извън Европа и, разбира се, не е лесно да се преместиш от Европа в САЩ, но сме много развълнувани“, каза Левандовски на пресконференция в тренировъчната база на клуба.

„Животът ни се променя, това е ново преживяване“, добави той.

Левандовски отбеляза 119 гола в 192 мача за Барселона. Той помогна на каталунците да спечелят три пъти титлата в Ла Лига за четири сезона, включително през изминалата кампания, и една Купа на Краля.

Полският нападател е изиграл и рекордните 167 двубоя за страната си, започвайки с гол при дебюта срещу Сан Марино през 2008-а, когато е бил на 20 години. Той е голмайстор номер 1 на Полша за всички времена с 89 гола.

Файър планира да открие "McDonald's Park" - стадион, специално предназначен за футбол, през 2028 година.

„Виждам потенциала да печеля титли с новия клуб. Много съм щастлив, защото това е новата стъпка в кариерата ми, новата стъпка в живота ми. Сега сме в добра позиция, но, разбира се, трябва да започнем да работим усилено и се надявам също, че след този сезон ще можем да се насладим на много от постигнатото“, коментира нападателят.

Привличането на играч с биографията на Левандовски беше идея на старши треньора на Чикаго Грег Берхалтер. Отборът е на трето място в Източната конференция, докато лигата се готви да поднови кампанията след паузата заради Световното първенство. Файър са домакини на „Ванкувър Уайткапс в четвъртък и Левандовски може да дебютира още тогава.

„Това е огромен трансфер за нашия футболен клуб. Развълнувани сме да доведем Роберт тук. Развълнувани сме да видим как той може да промени културата в тима. В момента имаме добър отбор, а Роберт е част, която може да ни помогне да стигнем до върха“, каза Берхалтер.

Очаква се Левандовски да сформира нападателен тандем с Уго Кайперс, който е водещият реализатор в лигата с 13 гола.

„Не е твърде обичайно да се играе с двама нападатели в днешно време, но работихме усилено върху това как изглежда това около наказателното поле, как изглеждат комбинациите, как да повлияем на защитата с двама нападатели и имаме някои наистина добри идеи“, коментира още Берхалтер, цитиран от АП.

#Чикаго Файър #Роберт Левандовски

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