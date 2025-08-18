БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

"В къща без олио не може": То поскъпна...
Чете се за: 03:47 мин.
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа...
Чете се за: 00:37 мин.

Ромелу Лукаку ще се подложи на операция и няма да играе поне два месеца за Наполи

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Лукаку има контузия на феноралния мускул на дясното бедро.

Ромелу Лукаку ще се подложи на операция и няма да играе поне два месеца за Наполи
Снимка: БТА
Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку е получил контузия в приятелския мач срещу Олимпиакос (2:1) миналата седмица.

От италианския шампион разкриха, че става въпрос за сериозна травма и белгийският таран, който напусна терена преждевременно, ще отсъства поне два месеца.

Лукаку има контузия на феноралния мускул на дясното бедро и ще бъде опериран.

Отсъствието на 32-годишния нападател, който бе в ключов принос за титлата на Наполи миналия сезон след 14 гола и 10 асистенции, притеснява треньора Антонио Конте и може да накара ръководството да привлече още един нападател.

Наполи вече взе голмайстора на Удинезе Лоренцо Лука, като е много вероятно до края на трансферния прозорец да се подсили с още един футболист в атака.

