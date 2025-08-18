Ромелу Лукаку ще се подложи на операция и няма да играе поне два месеца за Наполи

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку е получил контузия в приятелския мач срещу Олимпиакос (2:1) миналата седмица.

От италианския шампион разкриха, че става въпрос за сериозна травма и белгийският таран, който напусна терена преждевременно, ще отсъства поне два месеца.

Лукаку има контузия на феноралния мускул на дясното бедро и ще бъде опериран.

Отсъствието на 32-годишния нападател, който бе в ключов принос за титлата на Наполи миналия сезон след 14 гола и 10 асистенции, притеснява треньора Антонио Конте и може да накара ръководството да привлече още един нападател.

Наполи вече взе голмайстора на Удинезе Лоренцо Лука, като е много вероятно до края на трансферния прозорец да се подсили с още един футболист в атака.