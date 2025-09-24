БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росица Денчева победи световната №357 на ITF турнира за жени в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Днес ще се изиграят още три мача с българско участие от първия кръг на сингъл.

росица денчева класира полуфиналите турнир египет
Снимка: БТА
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на втория пореден турнир от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара. 18-годишната Денчева победи с 6:4, 2:6, 6:3 №357 в световната ранглиста Нома Ноа Акугуе (Германия). Срещата продължи час и 49 минути.

Българката изпусна на два пъти преднина от пробив във началото на първия сет, но стигна до нов брейк за 3:2. След това Денчева запази преднината си за крайното 6:4. Във втората част Росица изостана с 1:5 и я загуби с 2:6. Българката проби за 3:2 в третата решителна част, а след още един брейк затвори мача с 6:3. Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена Леа Бошкович (Хърватия) и Самира Де Стефано (Италия).

Националката Лиа Каратанчева пък загуби драматично на старта със 7:5, 1:6, 7:5. Двубоят продължи 2 часа и 40 минути. Каратанчева пропиля на два пъти преднина от пробив във първия сет, но след 4:5 спечели три поредни гейма за 7:5. Във втората част българката изостана с 0:3 и я загуби с 1:6. Каратанчева поведе с 4:2 в третата решителна част, но спечели само един от следващите шест гейма и отпадна от надпреварата.

Днес ще се изиграят още три мача с българско участие от първия кръг на сингъл.

Шампионката от миналата седмица Елизара Янева ще играе в първия кръг на сингъл срещу Алина Юнева (Русия), Йоана Константинова ще стартира срещу Кристина Диас Адровер (Испания), а Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена Андреа Ласаро Гарсия (Испания).

Също днес ще се изиграят и две срещи с българско участие от първия кръг в надпреварата на двойки.

Диа Евтимова и Алекса Каратанчева ще играят срещу Росица Денчева (България) и Марта Матула (Гърция). Анджелина Костова и Галена Кръстенова пък ще се изправят срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.

Вчера за четвъртфиналите на двойки се класираха българките Йоана Константинова и Ванеса Влахова.

Шампионките от миналата седмица и водачки в схемата Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция) ще започнат директно от четвъртфиналите.

