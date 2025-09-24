Росица Денчева победи световната №357 на ITF турнира за жени в Пазарджик

Днес ще се изиграят още три мача с българско участие от първия кръг на сингъл.
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на втория пореден турнир от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара. 18-годишната Денчева победи с 6:4, 2:6, 6:3 №357 в световната ранглиста Нома Ноа Акугуе (Германия). Срещата продължи час и 49 минути.
Българката изпусна на два пъти преднина от пробив във началото на първия сет, но стигна до нов брейк за 3:2. След това Денчева запази преднината си за крайното 6:4. Във втората част Росица изостана с 1:5 и я загуби с 2:6. Българката проби за 3:2 в третата решителна част, а след още един брейк затвори мача с 6:3. Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена Леа Бошкович (Хърватия) и Самира Де Стефано (Италия).
Националката Лиа Каратанчева пък загуби драматично на старта със 7:5, 1:6, 7:5. Двубоят продължи 2 часа и 40 минути. Каратанчева пропиля на два пъти преднина от пробив във първия сет, но след 4:5 спечели три поредни гейма за 7:5. Във втората част българката изостана с 0:3 и я загуби с 1:6. Каратанчева поведе с 4:2 в третата решителна част, но спечели само един от следващите шест гейма и отпадна от надпреварата.
Днес ще се изиграят още три мача с българско участие от първия кръг на сингъл.
Шампионката от миналата седмица Елизара Янева ще играе в първия кръг на сингъл срещу Алина Юнева (Русия), Йоана Константинова ще стартира срещу Кристина Диас Адровер (Испания), а Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена Андреа Ласаро Гарсия (Испания).
Също днес ще се изиграят и две срещи с българско участие от първия кръг в надпреварата на двойки.
Диа Евтимова и Алекса Каратанчева ще играят срещу Росица Денчева (България) и Марта Матула (Гърция). Анджелина Костова и Галена Кръстенова пък ще се изправят срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.
Вчера за четвъртфиналите на двойки се класираха българките Йоана Константинова и Ванеса Влахова.
Шампионките от миналата седмица и водачки в схемата Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция) ще започнат директно от четвъртфиналите.