Почина големият композитор Михаил Белчев
Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените

19-годишната българка триумфира на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

росица денчева продължава четвъртфиналите тенис турнира санта маргерита пула италия
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените и затвърди великолепната си форма.

19-годишната българка триумфира на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара, като го направи по категоричен начин.

Във финалната среща Денчева разгроми първата поставена и №197 в световната ранглиста Алис Раме (Франция) с 6:0, 6:3 за час и 26 минути игра. Българката започна мача по впечатляващ начин, като спечели първите девет гейма и безапелационно взе първия сет с 6:0, а във втория поведе с 3:0. При 4:1 Раме успя да намали изоставането си до 4:3, но Денчева бързо си върна контрола върху мача и с нова силна серия затвори срещата с 6:3.

Така Росица Денчева стигна до титлата със седем поредни победи, като по пътя си загуби едва два сета. Българката записа пет успеха в основната схема и още два в квалификациите, демонстрирайки постоянство и високо ниво през цялата седмица.

Още от утре Денчева ще започне участието си с женския национален отбор на България на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп", което ще се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

