БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от...
Чете се за: 04:00 мин.
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с...
Чете се за: 05:12 мин.
Сирия поиска независимо разследване на потъването на...
Чете се за: 01:50 мин.
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на Е

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Запази

Румъния ще получи 14,3 милиона евро, а Испания - 120,5 милиона евро

Европа - Европейски съюз - Брюксел
Снимка: БТА
Слушай новината

Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС за покриване на част от разходите по възстановяване от природни бедствия през 2025 г., съобщи Европейската комисия. Румъния ще получи 14,3 милиона евро, а Испания - 120,5 милиона евро.

Средствата от Фонда за солидарност следва да покрият част от разходите за възстановяване след разрушителните наводнения в Румъния в края на май и началото на юни 2025 г., които нанесоха сериозни щети и на солна мина „Прайд“ в окръг Харгита в централната част на страната.

Испания ще получи помощ в размер на 120,5 милиона евро след опустошителното лято на 2025 г., последвано от продължителна суша, екстремни горещини и три мащабни вълни на горски пожари.

Помощта е била поискана от Румъния и Испания преди една година. Испания вече получи авансово плащане на стойност 30,1 милиона евро през месец май 2026 г., а останалите 90,4 милиона евро следва да бъдат изплатени скоро. Сумата, одобрена за Румъния, също ще бъде изплатена скоро, информира Европейската комисия.

„Днешното решение идва след като Европейският парламент и Съветът на ЕС одобриха предложението на Комисията за задействане на Фонда за солидарност“, посочва Европейската комисия.

От създаването си през 2002 г. Фондът за солидарност на ЕС е предоставил над 11 милиарда евро за подпомагане при 150 бедствия, включително 130 природни бедствия и 20 извънредни ситуации в областта на здравеопазването, в 25 държави членки (плюс Обединеното кралство) и шест държави кандидатки за членство, посочва Европейската комисия.

#Фонда за солидарност #Испания #румъния #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
1
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
2
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
3
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
4
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо Владигеров“ вече са изпълнени (СНИМКИ)
5
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо...
България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите, свързани с еко изисквания за горивата
6
България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите,...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Европа

В Португалия Марко Рубио оцени ситуацията в Украйна като "много опасна" и предупреди за риск от ескалация
В Португалия Марко Рубио оцени ситуацията в Украйна като "много опасна" и предупреди за риск от ескалация
Нова избирателна система в Италия: Джорджа Мелони надделя над опозицията Нова избирателна система в Италия: Джорджа Мелони надделя над опозицията
Чете се за: 03:50 мин.
Поредна масирана руска атака срещу Украйна Поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 03:25 мин.
Зеленски участва в срещата на върха в Брюксел Зеленски участва в срещата на върха в Брюксел
Чете се за: 03:50 мин.
Ученическите протести във Франция: Обещание за финансиране от властите, но без конкретика Ученическите протести във Франция: Обещание за финансиране от властите, но без конкретика
Чете се за: 01:25 мин.
ЕС и СЗО очакват информация от Русия за случая на чума в Сибир ЕС и СЗО очакват информация от Русия за случая на чума в Сибир
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан" Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за президент на България СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за президент на България
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Фрегатата „Верни“ извърши оглед на кораба „Ейбъл“ преди предстояща операция Фрегатата „Верни“ извърши оглед на кораба „Ейбъл“ преди предстояща операция
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Български лекари ще прегледат Ива Михайлова, македонският външен...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
При демонстрациите на машинното гласуване в София: Хора решиха, че...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ