Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на Е

Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС за покриване на част от разходите по възстановяване от природни бедствия през 2025 г., съобщи Европейската комисия. Румъния ще получи 14,3 милиона евро, а Испания - 120,5 милиона евро.

Средствата от Фонда за солидарност следва да покрият част от разходите за възстановяване след разрушителните наводнения в Румъния в края на май и началото на юни 2025 г., които нанесоха сериозни щети и на солна мина „Прайд“ в окръг Харгита в централната част на страната.

Испания ще получи помощ в размер на 120,5 милиона евро след опустошителното лято на 2025 г., последвано от продължителна суша, екстремни горещини и три мащабни вълни на горски пожари.

Помощта е била поискана от Румъния и Испания преди една година. Испания вече получи авансово плащане на стойност 30,1 милиона евро през месец май 2026 г., а останалите 90,4 милиона евро следва да бъдат изплатени скоро. Сумата, одобрена за Румъния, също ще бъде изплатена скоро, информира Европейската комисия.

„Днешното решение идва след като Европейският парламент и Съветът на ЕС одобриха предложението на Комисията за задействане на Фонда за солидарност“, посочва Европейската комисия.

От създаването си през 2002 г. Фондът за солидарност на ЕС е предоставил над 11 милиарда евро за подпомагане при 150 бедствия, включително 130 природни бедствия и 20 извънредни ситуации в областта на здравеопазването, в 25 държави членки (плюс Обединеното кралство) и шест държави кандидатки за членство, посочва Европейската комисия.