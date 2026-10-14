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Румен Радев: Бюджет 2027 не предлага лесни решения, но обещава посока

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Снимка: БТА
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Бюджет 2027 не предлага лесни решения, заяви премиерът Румен Радев в днешното правителствено заседание.

Румен Радев, министър - председател: „Бюджет 27 не предлага лесни решения. Но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно. И най-вече данъчна система, която запазва конкурентоспособност, и страна, която инвестира в най-важния си капитал – хората.“

Министерския съвет ще вземем решение за изпращане в Европейската комисия и в Еврогрупата бюджетен план за 2027 година, съгласно установените процедури, допълни още той. Правителството предвижда увеличаване на капацитета на консулските служби и търговско-икономическите представителства в чужбина в подкрепа на българския бизнес и износа.

Румен Радев, министър - председател: „Също така предвиждаме да увеличим капацитета на нашите консулски служби и търговско-икономически представителства в чужбина, защото нашият бизнес трябва да изнася и ние трябва да му помагаме. Залагаме също така на повече безопасност и по-добри условия за населението.“

Премиерът обяви, че сред приоритетите са още повишаването на пътната безопасност, придобиването на самолети за борба с пожарите, въвеждането на дистанционен мониторинг на язовирите и внедряването на антидрон системи и системи за противовъздушна отбрана.

Румен Радев, министър - председател: „Инвестираме в пътната безопасност, ще придобием и нови самолети за борба с пожарите. Залагаме и на дистанционен мониторинг на язовирите, както и на антидрон системи и системи за ПВО - всичко това, за което днес слушахте по време на нашите миролюбиви разговори в Народното събрание.“

#лесни решения #бюджет 2027 г. #посока #Румен Радев

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