Русия блокира приложението за съобщения WhatsApp.

Мярката цели да принуди повече от 100 000 потребители в Русия да преминат към държавно контролирано приложение за наблюдение, се посочва в изявление на компанията собственик "Мета".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решението е взето заради нежеланието на компанията да се съобразява със законите в Русия и тя може да възобнови дейността си в момента, в който го направи.

Песков посочи, че руското приложение "Макс" е достъпна алтернатива. Тази седмица руският интернет регулатор съобщи, че планира да ограничи достъпа и до Телеграм заради проблеми със сигурността. Приложението е много популярно сред руснаците и широко използвано от воюващите в Украйна руски сили.

Москва твърди, че и двете платформи са отказали да съхраняват данните на потребителите в Русия, както се изисква по закон. В страната вече са недостъпни над 10 популярни приложения, сред които Фейсбук, Инстаграм и YouTube.