Руска атака срещу Одеска област

Войната в Украйна - един човек загина и жилищна сграда беше поразена при руска атака с дронове срещу Одеска област.

Жертвата е възрастна жена. Представители на Русия и Украйна са постигнали на преговорите в Абу Даби разбирателство как да се определи прекратяването на огъня. Това съобщи "Политико". Според изданието двете страни са се договорили как ще изглежда демилитаризираната зона след край на боевете.

Снимка: АП/БТА

Два ключови спорни въпроса обаче остават нерешени. Това са евентуалното присъствие на западни войски на украинска територия и границите на Украйна. Следващият кръг от преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще се проведе в Женева на 17 и 18 февруари.