С полицейска охрана доставиха изборните книжа и бюлетините в Перник

В шест лъча и под полицейски екскорт доставиха изборните книжа и бюлетините от представители на общинската администрация и Районната избирателна комисия (РИК) в 140-те секции на територията на община Перник, съобщиха от РИК в областния град.

Приемът на бюлетините в останалите пет общини в региона става от председателите, заместник-председателите и секретарите на секционните комисии в сградите на общините, а транспортирането им до секциите се извършва с транспорт, осигурен от администрацията.

По график, изготвен от „Сиела Норма“ и съгласуван с общините, се транспортират и машините, уточниха от РИК – Перник.

В пет от общините в Пернишко гласоподавателите ще могат да упражнят правото си на вот и с машини, с изключение на най-малката – Ковачевци, където това ще става само с хартиени бюлетини. Над 50 са направените смени в секционните избирателни комисии, уточниха от РИК.