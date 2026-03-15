С премиерата на "Любов и други аварии" театър "София" отвори врати за публика

Официално откриването на голямата сцена ще е наесен

След повече от 3 години ремонт театър "София" отвори врати за публика. Премиерата на представлението "Любов и други аварии" беше на 12-ти март в изцяло реновираната камерна зала. Откриването на голямата сцена ще е наесен и ще е подарък за 60-тия юбилей на театъра.

Премиерата на "Любов и други аварии" на режисьора Ованес Торосян мина, но можете да гледате любовната комедия и на 24-ти този месец. Главната роля в пиесата, която спечели конкурса за драматургия на театър "София" играе 26-годишната Ангела Канева.

Ангела Канева, актриса: "Младо момиче, точно излязло от дълга връзка, малко не знае какво иска , не знае как се търси любов и минава през съвременния начин на търсене на любов- приложения и интернет. И така тръгва да търси любовта по този съвременен начин, да видим дали това върши работа всъщност."

Освен "Любов и други аварии" в камерната зала тръгват и "Скрити Лимонки" на 19 март и "Покана за вечеря" на 26 март. Останалите представления на театър "София" ще се върнат у дома си през септември, когато се очаква да отвори и напълно обновената голямата зала.

Ириней Константинов, директор на театър "София": "Която е сърцето на театъра, която трябва да се довърши, да се обзаведе фоайе, помещения, гримьорни, така е живот и здраве ще има голямо откриване за 60 годишнината на театъра, със спектакъл, който ще бъде поставен от Маргарита Младенова, това е първият спектакъл на Леон Даниел.

И ако се чудите, защо театърът още е ограден с ограда – това е превенция от самодейни улични художници. Ще бъде премахната, когато бъде довършено видеонаблюдението.

