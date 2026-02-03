Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в града Мирослав Беляшки

Административният съд в Пловдив отхвърли жалбата на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция "Митници" в града Мирослав Беляшки срещу наложеното му дисциплинарно наказание "уволнение". Решението на магистратите е публикувано на интернет страницата на съда. Беляшки беше арестуван на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията в Пловдив и бе освободен от поста на 26 юни.

Според съда уволнението му е законно, без допуснати съществени процесуални нарушения.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.

През октомври Апелативен съд - София измени мярката на Беляшки от домашен арест в парична гаранция от 8000 лева. Според прокуратурата арестът му е свързан с камион с цигари, с произход Грузия, който е влязъл в страната ни през граничен пункт "Капитан Андреево". Бил е предназначен да стигне до Нидерландия.