БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в града Мирослав Беляшки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
съдът потвърди уволнението бившия директор митницата града мирослав беляшки
Слушай новината

Административният съд в Пловдив отхвърли жалбата на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция "Митници" в града Мирослав Беляшки срещу наложеното му дисциплинарно наказание "уволнение". Решението на магистратите е публикувано на интернет страницата на съда. Беляшки беше арестуван на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията в Пловдив и бе освободен от поста на 26 юни.

Според съда уволнението му е законно, без допуснати съществени процесуални нарушения.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.

През октомври Апелативен съд - София измени мярката на Беляшки от домашен арест в парична гаранция от 8000 лева. Според прокуратурата арестът му е свързан с камион с цигари, с произход Грузия, който е влязъл в страната ни през граничен пункт "Капитан Андреево". Бил е предназначен да стигне до Нидерландия.

#Мирослав Беляшки #агенция "Митници"

Последвайте ни

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
3
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
4
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
6
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Сигурност и правосъдие

Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
6075
Чете се за: 02:27 мин.
Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, предлага шефът на Софийския затвор Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, предлага шефът на Софийския затвор
Чете се за: 01:37 мин.
Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от най-големите торент сайтове у нас Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от най-големите торент сайтове у нас
Чете се за: 01:30 мин.
Административният съд във Варна прекрати дело за мълчалив отказ на ОИК Административният съд във Варна прекрати дело за мълчалив отказ на ОИК
Чете се за: 01:05 мин.
Полицията в Пловдив дава подробности около дръзкия обир на денонощен магазин Полицията в Пловдив дава подробности около дръзкия обир на денонощен магазин
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
През януари: Отчитат ръст на цените при храните, алкохола, парите за лични грижи и социални услуги През януари: Отчитат ръст на цените при храните, алкохола, парите за лични грижи и социални услуги
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС
Чете се за: 04:25 мин.
Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в града...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Русия възобнови ударите срещу Украйна – атаки в Киев, Харков,...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса в разследването...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ